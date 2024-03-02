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Небензя заявил, что переговоры с Украиной не идут ни в каком формате - РИА Новости, 02.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 02.03.2024 (обновлено: 16:05 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/peregovory-1930707079.html
Небензя заявил, что переговоры с Украиной не идут ни в каком формате
Небензя заявил, что переговоры с Украиной не идут ни в каком формате - РИА Новости, 02.03.2024
Небензя заявил, что переговоры с Украиной не идут ни в каком формате
Переговоров с Украиной нет ни напрямую, ни через посредников, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:47
2024-03-02T16:05
специальная военная операция на украине
украина
политика
василий небензя
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Переговоров с Украиной нет ни напрямую, ни через посредников, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Никаких переговоров с Украиной не идет ни напрямую, ни через каких-либо посредников. Мы, естественно, приветствуем любые конструктивные предложения по переговорам", - сказал Небензя в интервью телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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украина, политика, василий небензя, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Политика, Василий Небензя, Россия
Небензя заявил, что переговоры с Украиной не идут ни в каком формате

Небензя заявил, что с Украиной нет переговоров ни напрямую, ни через посредников

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Переговоров с Украиной нет ни напрямую, ни через посредников, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Никаких переговоров с Украиной не идет ни напрямую, ни через каких-либо посредников. Мы, естественно, приветствуем любые конструктивные предложения по переговорам", - сказал Небензя в интервью телеканалу "Россия 24".
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
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Вчера, 08:00
 
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