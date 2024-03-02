https://ria.ru/20240302/peregovory-1930707079.html
Небензя заявил, что переговоры с Украиной не идут ни в каком формате
Небензя заявил, что переговоры с Украиной не идут ни в каком формате - РИА Новости, 02.03.2024
Небензя заявил, что переговоры с Украиной не идут ни в каком формате
Переговоров с Украиной нет ни напрямую, ни через посредников, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:47
2024-03-02T15:47
2024-03-02T16:05
специальная военная операция на украине
украина
политика
василий небензя
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Переговоров с Украиной нет ни напрямую, ни через посредников, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Никаких переговоров с Украиной не идет ни напрямую, ни через каких-либо посредников. Мы, естественно, приветствуем любые конструктивные предложения по переговорам", - сказал Небензя в интервью телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, политика, василий небензя, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Политика, Василий Небензя, Россия
Небензя заявил, что переговоры с Украиной не идут ни в каком формате
Небензя заявил, что с Украиной нет переговоров ни напрямую, ни через посредников