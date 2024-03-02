https://ria.ru/20240302/peregovory-1930707079.html

Небензя заявил, что переговоры с Украиной не идут ни в каком формате

Небензя заявил, что переговоры с Украиной не идут ни в каком формате - РИА Новости, 02.03.2024

Небензя заявил, что переговоры с Украиной не идут ни в каком формате

Переговоров с Украиной нет ни напрямую, ни через посредников, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T15:47

2024-03-02T15:47

2024-03-02T16:05

специальная военная операция на украине

украина

политика

василий небензя

россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Переговоров с Украиной нет ни напрямую, ни через посредников, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Никаких переговоров с Украиной не идет ни напрямую, ни через каких-либо посредников. Мы, естественно, приветствуем любые конструктивные предложения по переговорам", - сказал Небензя в интервью телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, политика, василий небензя, россия