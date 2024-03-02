https://ria.ru/20240302/peregovory-1930689119.html

СМИ сообщили о прогрессе на переговорах о перемирии в секторе Газа

СМИ сообщили о прогрессе на переговорах о перемирии в секторе Газа - РИА Новости, 02.03.2024

СМИ сообщили о прогрессе на переговорах о перемирии в секторе Газа

Ощутимый прогресс достигнут на переговорах о перемирии в секторе Газа, сообщил в субботу египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:01

2024-03-02T14:01

2024-03-02T14:03

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

израиль

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КАИР, 2 мар - РИА Новости. Ощутимый прогресс достигнут на переговорах о перемирии в секторе Газа, сообщил в субботу египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник.Согласно источнику, в воскресенье переговоры о достижении прекращения огня возобновятся в Каире при участии всех сторон."В переговорах о перемирии есть ощутимый прогресс. Мы стремимся к достижению справедливого соглашения", - сказал источник.Делегации Израиля и правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС прибудут в воскресенье в египетскую столицу Каир для начала нового раунда переговоров по Газе, сообщил ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники.Ранее президент США Джо Байден в третий раз за неделю попытался обозначить сроки достижения соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа, заявив о надежде выйти на сделку к Рамадану. Портал Axios со ссылкой на израильских официальных лиц сообщал, что Израиль не будет продолжать переговоры по освобождению заложников и прекращению огня, пока движение ХАМАС не предоставит полный список оставшихся в живых заложников.

https://ria.ru/20240302/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240302/khamas-1930671415.html

сектор газа

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль