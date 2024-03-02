https://ria.ru/20240302/peregovory-1930689119.html
СМИ сообщили о прогрессе на переговорах о перемирии в секторе Газа
СМИ сообщили о прогрессе на переговорах о перемирии в секторе Газа - РИА Новости, 02.03.2024
СМИ сообщили о прогрессе на переговорах о перемирии в секторе Газа
Ощутимый прогресс достигнут на переговорах о перемирии в секторе Газа, сообщил в субботу египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:01
2024-03-02T14:01
2024-03-02T14:03
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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КАИР, 2 мар - РИА Новости. Ощутимый прогресс достигнут на переговорах о перемирии в секторе Газа, сообщил в субботу египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник.Согласно источнику, в воскресенье переговоры о достижении прекращения огня возобновятся в Каире при участии всех сторон."В переговорах о перемирии есть ощутимый прогресс. Мы стремимся к достижению справедливого соглашения", - сказал источник.Делегации Израиля и правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС прибудут в воскресенье в египетскую столицу Каир для начала нового раунда переговоров по Газе, сообщил ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники.Ранее президент США Джо Байден в третий раз за неделю попытался обозначить сроки достижения соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа, заявив о надежде выйти на сделку к Рамадану. Портал Axios со ссылкой на израильских официальных лиц сообщал, что Израиль не будет продолжать переговоры по освобождению заложников и прекращению огня, пока движение ХАМАС не предоставит полный список оставшихся в живых заложников.
https://ria.ru/20240302/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль
СМИ сообщили о прогрессе на переговорах о перемирии в секторе Газа
Египетское ТВ: на переговорах о перемирии в секторе Газа достигли прогресса
КАИР, 2 мар - РИА Новости.
Ощутимый прогресс достигнут на переговорах о перемирии в секторе Газа, сообщил в субботу египетский телеканал Al Qahera News
со ссылкой на высокопоставленный источник.
Согласно источнику, в воскресенье переговоры о достижении прекращения огня возобновятся в Каире
при участии всех сторон.
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"В переговорах о перемирии есть ощутимый прогресс. Мы стремимся к достижению справедливого соглашения", - сказал источник.
Делегации Израиля и правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС прибудут в воскресенье в египетскую столицу Каир для начала нового раунда переговоров по Газе, сообщил ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники.
Ранее президент США Джо Байден в третий раз за неделю попытался обозначить сроки достижения соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа, заявив о надежде выйти на сделку к Рамадану. Портал Axios со ссылкой на израильских официальных лиц сообщал, что Израиль не будет продолжать переговоры по освобождению заложников и прекращению огня, пока движение ХАМАС не предоставит полный список оставшихся в живых заложников.
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