https://ria.ru/20240302/peregovory-1930655995.html

"Это знак": в США рассказали об изменениях в конфликте на Украине

"Это знак": в США рассказали об изменениях в конфликте на Украине - РИА Новости, 02.03.2024

"Это знак": в США рассказали об изменениях в конфликте на Украине

Власти Украины могут решиться начать переговоры с Россией из-за неудач ВСУ на фронте, в том числе потери Авдеевки, пишет Коннор Эколс в статье для издания... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T10:30

2024-03-02T10:30

2024-03-02T14:47

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россия

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Власти Украины могут решиться начать переговоры с Россией из-за неудач ВСУ на фронте, в том числе потери Авдеевки, пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft."Сдвиг в позиции Украины — это знак того, насколько отчаянной становится ситуация для ее Вооруженных сил, которые недавно спешно бежали из Авдеевки", — отметил он.В качестве примера меняющегося отношения к переговорам на Украине Коннор привел недавнее заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что Россия может быть приглашена на второй саммит по украинской "формуле мира". Кроме того, добавил он, отсутствие военной помощи со стороны США также подталкивает Киев к обсуждению мирного урегулирования конфликта.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240302/mask-1930645006.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины