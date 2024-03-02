"Это знак": в США рассказали об изменениях в конфликте на Украине
RS: крах ВСУ подтолкнет Украину к переговорам с Россией
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский солдат в Авдеевке
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский солдат в Авдеевке. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Власти Украины могут решиться начать переговоры с Россией из-за неудач ВСУ на фронте, в том числе потери Авдеевки, пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft.
"Сдвиг в позиции Украины — это знак того, насколько отчаянной становится ситуация для ее Вооруженных сил, которые недавно спешно бежали из Авдеевки", — отметил он.
В качестве примера меняющегося отношения к переговорам на Украине Коннор привел недавнее заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что Россия может быть приглашена на второй саммит по украинской "формуле мира". Кроме того, добавил он, отсутствие военной помощи со стороны США также подталкивает Киев к обсуждению мирного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.