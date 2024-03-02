https://ria.ru/20240302/peregovory-1930649086.html

Ирак и США продолжают переговоры о выводе коалиции

Ирак и США продолжают переговоры о выводе коалиции - РИА Новости, 02.03.2024

Ирак и США продолжают переговоры о выводе коалиции

Переговоры Ирака с США относительно вывода войск международной коалиции продолжаются, решения или графика вывода на данный момент нет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T09:36

2024-03-02T09:36

2024-03-02T09:36

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ирак

сша

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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Переговоры Ирака с США относительно вывода войск международной коалиции продолжаются, решения или графика вывода на данный момент нет, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн. "Переговоры с американской стороной относительно присутствия или отсутствия американских войск или сил коалиции на территории Ирака продолжаются", - заявил министр на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF). В ответ на вопрос о наличии графика вывода военных Хусейн повторил, что "переговоры все еще идут". Премьер-министр Мухаммад ас-Судани 10 января заявил, что Ирак добивается вывода с его территории международной военной коалиции, которая создавалась для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"*, потому что может сам защитить себя от терроризма. После - уже в начале февраля - комитет по безопасности и обороне парламента Ирака призвал правительство страны к скорейшему заключению соглашения о выводе войск стран международной коалиции из Ирака. Требование иракских политических сил о выводе иностранных военных из Ирака стало звучать все чаще в последнее время в свете постоянных обстрелов шиитским ополчением военных баз США в Ираке на фоне эскалации ситуации в регионе из-за действий Израиля в Палестине и атак со стороны США целей в Ираке в ответ на это. Один из последних примеров - гибель 4 января в центре Багдада в результате атаки США одного из командиров шиитского движения "Хизбалла Ан-Нуджаба" Муштака Аль-Джавари. Кроме того, американские военные 7 февраля нанесли удар по цели в Ираке, уничтожив командира группировки "Катаиб Хезболлах", которого в США считают ответственным за планирование и участие в атаках на свои базы в регионе, заявили в Центральном командовании. * Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240302/irak-1930638992.html

https://ria.ru/20240204/kuba-1925280200.html

https://ria.ru/20240203/udary-1925234781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ирак, сша