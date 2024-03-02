https://ria.ru/20240302/peregovory-1930649086.html
Ирак и США продолжают переговоры о выводе коалиции
Ирак и США продолжают переговоры о выводе коалиции - РИА Новости, 02.03.2024
Ирак и США продолжают переговоры о выводе коалиции
Переговоры Ирака с США относительно вывода войск международной коалиции продолжаются, решения или графика вывода на данный момент нет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:36
2024-03-02T09:36
2024-03-02T09:36
в мире
ирак
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918093750_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_92cdcc78bc2149b9730c587bb5eb9178.jpg
АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Переговоры Ирака с США относительно вывода войск международной коалиции продолжаются, решения или графика вывода на данный момент нет, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн. "Переговоры с американской стороной относительно присутствия или отсутствия американских войск или сил коалиции на территории Ирака продолжаются", - заявил министр на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF). В ответ на вопрос о наличии графика вывода военных Хусейн повторил, что "переговоры все еще идут". Премьер-министр Мухаммад ас-Судани 10 января заявил, что Ирак добивается вывода с его территории международной военной коалиции, которая создавалась для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"*, потому что может сам защитить себя от терроризма. После - уже в начале февраля - комитет по безопасности и обороне парламента Ирака призвал правительство страны к скорейшему заключению соглашения о выводе войск стран международной коалиции из Ирака. Требование иракских политических сил о выводе иностранных военных из Ирака стало звучать все чаще в последнее время в свете постоянных обстрелов шиитским ополчением военных баз США в Ираке на фоне эскалации ситуации в регионе из-за действий Израиля в Палестине и атак со стороны США целей в Ираке в ответ на это. Один из последних примеров - гибель 4 января в центре Багдада в результате атаки США одного из командиров шиитского движения "Хизбалла Ан-Нуджаба" Муштака Аль-Джавари. Кроме того, американские военные 7 февраля нанесли удар по цели в Ираке, уничтожив командира группировки "Катаиб Хезболлах", которого в США считают ответственным за планирование и участие в атаках на свои базы в регионе, заявили в Центральном командовании. * Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240302/irak-1930638992.html
https://ria.ru/20240204/kuba-1925280200.html
https://ria.ru/20240203/udary-1925234781.html
ирак
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918093750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d14a848f92c8cafcfdf5d60730e4428.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, сша
Ирак и США продолжают переговоры о выводе коалиции
Глава МИД Ирака: переговоры с США о выводе войск коалиции продолжаются
АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Переговоры Ирака с США относительно вывода войск международной коалиции продолжаются, решения или графика вывода на данный момент нет, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.
"Переговоры с американской стороной относительно присутствия или отсутствия американских войск или сил коалиции на территории Ирака продолжаются", - заявил министр на полях Дипломатического форума в Анталье
(ADF).
США извинились перед Ираком за удар по его территории
В ответ на вопрос о наличии графика вывода военных Хусейн повторил, что "переговоры все еще идут".
Премьер-министр Мухаммад ас-Судани 10 января заявил, что Ирак добивается вывода с его территории международной военной коалиции, которая создавалась для борьбы с террористической организацией "Исламское государство
"*, потому что может сам защитить себя от терроризма. После - уже в начале февраля - комитет по безопасности и обороне парламента Ирака призвал правительство страны к скорейшему заключению соглашения о выводе войск стран международной коалиции из Ирака.
МИД Кубы предупредил, к чему могут привести удары США по Сирии и Ираку
Требование иракских политических сил о выводе иностранных военных из Ирака стало звучать все чаще в последнее время в свете постоянных обстрелов шиитским ополчением военных баз США в Ираке на фоне эскалации ситуации в регионе из-за действий Израиля
в Палестине
и атак со стороны США целей в Ираке в ответ на это.
Один из последних примеров - гибель 4 января в центре Багдада
в результате атаки США одного из командиров шиитского движения "Хизбалла Ан-Нуджаба" Муштака Аль-Джавари. Кроме того, американские военные 7 февраля нанесли удар по цели в Ираке, уничтожив командира группировки "Катаиб Хезболлах
", которого в США считают ответственным за планирование и участие в атаках на свои базы в регионе, заявили в Центральном командовании.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
ООН отреагировала на удары США по Ираку и Сирии