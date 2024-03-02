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Ирак и США продолжают переговоры о выводе коалиции - РИА Новости, 02.03.2024
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09:36 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/peregovory-1930649086.html
Ирак и США продолжают переговоры о выводе коалиции
Ирак и США продолжают переговоры о выводе коалиции - РИА Новости, 02.03.2024
Ирак и США продолжают переговоры о выводе коалиции
Переговоры Ирака с США относительно вывода войск международной коалиции продолжаются, решения или графика вывода на данный момент нет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:36
2024-03-02T09:36
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Переговоры Ирака с США относительно вывода войск международной коалиции продолжаются, решения или графика вывода на данный момент нет, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн. "Переговоры с американской стороной относительно присутствия или отсутствия американских войск или сил коалиции на территории Ирака продолжаются", - заявил министр на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF). В ответ на вопрос о наличии графика вывода военных Хусейн повторил, что "переговоры все еще идут". Премьер-министр Мухаммад ас-Судани 10 января заявил, что Ирак добивается вывода с его территории международной военной коалиции, которая создавалась для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"*, потому что может сам защитить себя от терроризма. После - уже в начале февраля - комитет по безопасности и обороне парламента Ирака призвал правительство страны к скорейшему заключению соглашения о выводе войск стран международной коалиции из Ирака. Требование иракских политических сил о выводе иностранных военных из Ирака стало звучать все чаще в последнее время в свете постоянных обстрелов шиитским ополчением военных баз США в Ираке на фоне эскалации ситуации в регионе из-за действий Израиля в Палестине и атак со стороны США целей в Ираке в ответ на это. Один из последних примеров - гибель 4 января в центре Багдада в результате атаки США одного из командиров шиитского движения "Хизбалла Ан-Нуджаба" Муштака Аль-Джавари. Кроме того, американские военные 7 февраля нанесли удар по цели в Ираке, уничтожив командира группировки "Катаиб Хезболлах", которого в США считают ответственным за планирование и участие в атаках на свои базы в регионе, заявили в Центральном командовании. * Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240302/irak-1930638992.html
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в мире, ирак, сша
В мире, Ирак, США
Ирак и США продолжают переговоры о выводе коалиции

Глава МИД Ирака: переговоры с США о выводе войск коалиции продолжаются

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince LanfordАмериканские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince Lanford
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Переговоры Ирака с США относительно вывода войск международной коалиции продолжаются, решения или графика вывода на данный момент нет, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.
"Переговоры с американской стороной относительно присутствия или отсутствия американских войск или сил коалиции на территории Ирака продолжаются", - заявил министр на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF).
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
США извинились перед Ираком за удар по его территории
Вчера, 08:07
В ответ на вопрос о наличии графика вывода военных Хусейн повторил, что "переговоры все еще идут".
Премьер-министр Мухаммад ас-Судани 10 января заявил, что Ирак добивается вывода с его территории международной военной коалиции, которая создавалась для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"*, потому что может сам защитить себя от терроризма. После - уже в начале февраля - комитет по безопасности и обороне парламента Ирака призвал правительство страны к скорейшему заключению соглашения о выводе войск стран международной коалиции из Ирака.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
МИД Кубы предупредил, к чему могут привести удары США по Сирии и Ираку
4 февраля, 02:46
Требование иракских политических сил о выводе иностранных военных из Ирака стало звучать все чаще в последнее время в свете постоянных обстрелов шиитским ополчением военных баз США в Ираке на фоне эскалации ситуации в регионе из-за действий Израиля в Палестине и атак со стороны США целей в Ираке в ответ на это.
Один из последних примеров - гибель 4 января в центре Багдада в результате атаки США одного из командиров шиитского движения "Хизбалла Ан-Нуджаба" Муштака Аль-Джавари. Кроме того, американские военные 7 февраля нанесли удар по цели в Ираке, уничтожив командира группировки "Катаиб Хезболлах", которого в США считают ответственным за планирование и участие в атаках на свои базы в регионе, заявили в Центральном командовании.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
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3 февраля, 17:57
 
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