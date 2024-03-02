https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930775475.html

Патриарх Кирилл сравнил участников ВФМ с первыми проповедниками

Патриарх Кирилл сравнил участников ВФМ с первыми проповедниками - РИА Новости, 02.03.2024

Патриарх Кирилл сравнил участников ВФМ с первыми проповедниками

Самую важную роль в христианизации России сыграло Черное море и его побережье, напомнил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Всемирном фестивале молодежи... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T23:29

2024-03-02T23:29

2024-03-02T23:29

религия

черное море

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

владимир путин

русская православная церковь

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Самую важную роль в христианизации России сыграло Черное море и его побережье, напомнил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024). "Если взять Россию, то самым исторически важным с точки зрения христианизации нашей страны было именно Черное море и его побережье. Отсюда приплывали из Византии первые проповедники и здесь создавались основы христианской цивилизации. Это те, кто проповедовал тогда слово Божье, кто пришли в неведомую землю, кто рисковал своей жизнью", - рассказал патриарх Кирилл. Предстоятель РПЦ также сравнил участников молодежного форума с первыми проповедниками. "По возрасту они соответствовали участникам молодежного форума. Кто-то, может, постарше, кто-то помоложе. Представьте, вас высаживают на какой-то берег и говорят - иди, передавай свои знания, свой опыт, свое мировоззрение людям, о которых ты ничего не знаешь, которые, наверное, определенно не будут горячо тебя приветствовать. Вот так первые апостолы земли русской и начали свое служение на нашей земле", - сказал патриарх Кирилл. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/festival-1930727756.html

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

черное море, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, владимир путин, русская православная церковь, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024