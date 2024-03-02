https://ria.ru/20240302/park-1930663968.html

Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили парк "Дендрарий" в Сочи

Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили парк "Дендрарий" в Сочи - РИА Новости, 02.03.2024

Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили парк "Дендрарий" в Сочи

Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили знаменитый парк "Дендрарий" и узнали о восстановлении популяции леопарда на Кавказе, сообщает Сочинский... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T11:30

2024-03-02T11:30

2024-03-02T16:59

сочи

владимир путин

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СИРИУС, 2 мар — РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили знаменитый парк "Дендрарий" и узнали о восстановлении популяции леопарда на Кавказе, сообщает Сочинский национальный парк. Ранее сообщалось, что рекреационные объекты Кавказского биосферного заповедника принимают участников Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в "Сириусе". Также просветительскую программу для них подготовили в Сочинском национальном парке."Участники Всемирного молодежного фестиваля посетили Сочинский национальный парк. Гости прошли с экскурсией по знаменитому парку "Дендрарий". <...> Участники получили памятные сувениры", — говорится в сообщении. Уточняется, что после экскурсии участники посмотрели презентацию о Сочинском национальном парке. Также Всемирный день кошек был отмечен просмотром фильма на английском языке о переднеазиатском леопарде — уникальном представителе кошачьих, обитающем в этих краях.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.

https://ria.ru/20240301/festival-1930587469.html

https://ria.ru/20240301/knigi-1930521869.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

сочи, владимир путин, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество