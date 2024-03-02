Рейтинг@Mail.ru
Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили парк "Дендрарий" в Сочи - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 02.03.2024 (обновлено: 16:59 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/park-1930663968.html
Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили парк "Дендрарий" в Сочи
Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили парк "Дендрарий" в Сочи - РИА Новости, 02.03.2024
Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили парк "Дендрарий" в Сочи
Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили знаменитый парк "Дендрарий" и узнали о восстановлении популяции леопарда на Кавказе, сообщает Сочинский... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T11:30
2024-03-02T16:59
сочи
владимир путин
россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930683065_172:0:2896:1532_1920x0_80_0_0_b547d03ca5f3d3744355494343aff118.jpg
СИРИУС, 2 мар — РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили знаменитый парк "Дендрарий" и узнали о восстановлении популяции леопарда на Кавказе, сообщает Сочинский национальный парк. Ранее сообщалось, что рекреационные объекты Кавказского биосферного заповедника принимают участников Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в "Сириусе". Также просветительскую программу для них подготовили в Сочинском национальном парке."Участники Всемирного молодежного фестиваля посетили Сочинский национальный парк. Гости прошли с экскурсией по знаменитому парку "Дендрарий". &lt;...&gt; Участники получили памятные сувениры", — говорится в сообщении. Уточняется, что после экскурсии участники посмотрели презентацию о Сочинском национальном парке. Также Всемирный день кошек был отмечен просмотром фильма на английском языке о переднеазиатском леопарде — уникальном представителе кошачьих, обитающем в этих краях.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.
https://ria.ru/20240301/festival-1930587469.html
https://ria.ru/20240301/knigi-1930521869.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930683065_494:0:2586:1569_1920x0_80_0_0_92de6dad6a699dde515e76fccd1e8cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, владимир путин, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Сочи, Владимир Путин, Россия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили парк "Дендрарий" в Сочи

Участникам Всемирного фестиваля молодежи провели экскурсию в парке "Дендрарий"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПарк "Дендрарий" в Сочи
Парк Дендрарий в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Парк "Дендрарий" в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 2 мар — РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили знаменитый парк "Дендрарий" и узнали о восстановлении популяции леопарда на Кавказе, сообщает Сочинский национальный парк.
Ранее сообщалось, что рекреационные объекты Кавказского биосферного заповедника принимают участников Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в "Сириусе". Также просветительскую программу для них подготовили в Сочинском национальном парке.
Презентация одежды бренда Береги на Всемирном фестивале молодежи
В "Сириусе" показали экипировку участников Всемирного фестиваля молодежи
1 марта, 19:42
"Участники Всемирного молодежного фестиваля посетили Сочинский национальный парк. Гости прошли с экскурсией по знаменитому парку "Дендрарий". <...> Участники получили памятные сувениры", — говорится в сообщении.
Уточняется, что после экскурсии участники посмотрели презентацию о Сочинском национальном парке. Также Всемирный день кошек был отмечен просмотром фильма на английском языке о переднеазиатском леопарде — уникальном представителе кошачьих, обитающем в этих краях.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.
Символика Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В "Сириусе" 3 марта откроют хранилище на 25 тысяч книг
1 марта, 15:57
 
СочиВладимир ПутинРоссияФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала