https://ria.ru/20240302/park-1930663968.html
Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили парк "Дендрарий" в Сочи
Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили парк "Дендрарий" в Сочи - РИА Новости, 02.03.2024
Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили парк "Дендрарий" в Сочи
Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили знаменитый парк "Дендрарий" и узнали о восстановлении популяции леопарда на Кавказе, сообщает Сочинский... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T11:30
2024-03-02T11:30
2024-03-02T16:59
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владимир путин
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СИРИУС, 2 мар — РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили знаменитый парк "Дендрарий" и узнали о восстановлении популяции леопарда на Кавказе, сообщает Сочинский национальный парк. Ранее сообщалось, что рекреационные объекты Кавказского биосферного заповедника принимают участников Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в "Сириусе". Также просветительскую программу для них подготовили в Сочинском национальном парке."Участники Всемирного молодежного фестиваля посетили Сочинский национальный парк. Гости прошли с экскурсией по знаменитому парку "Дендрарий". <...> Участники получили памятные сувениры", — говорится в сообщении. Уточняется, что после экскурсии участники посмотрели презентацию о Сочинском национальном парке. Также Всемирный день кошек был отмечен просмотром фильма на английском языке о переднеазиатском леопарде — уникальном представителе кошачьих, обитающем в этих краях.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.
https://ria.ru/20240301/festival-1930587469.html
https://ria.ru/20240301/knigi-1930521869.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, владимир путин, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Сочи, Владимир Путин, Россия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили парк "Дендрарий" в Сочи
Участникам Всемирного фестиваля молодежи провели экскурсию в парке "Дендрарий"
СИРИУС, 2 мар — РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили знаменитый парк "Дендрарий" и узнали о восстановлении популяции леопарда на Кавказе, сообщает Сочинский национальный парк.
Ранее сообщалось, что рекреационные объекты Кавказского биосферного заповедника принимают участников Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в "Сириусе". Также просветительскую программу для них подготовили в Сочинском национальном парке.
В "Сириусе" показали экипировку участников Всемирного фестиваля молодежи
"Участники Всемирного молодежного фестиваля посетили Сочинский национальный парк. Гости прошли с экскурсией по знаменитому парку "Дендрарий". <...> Участники получили памятные сувениры", — говорится в сообщении.
Уточняется, что после экскурсии участники посмотрели презентацию о Сочинском национальном парке. Также Всемирный день кошек был отмечен просмотром фильма на английском языке о переднеазиатском леопарде — уникальном представителе кошачьих, обитающем в этих краях.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина
. Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Росмолодежь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.
В "Сириусе" 3 марта откроют хранилище на 25 тысяч книг