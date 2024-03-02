https://ria.ru/20240302/palestina-1930654922.html

Глава МИД Палестины призвал к санкциям в отношении Израиля

Глава МИД Палестины призвал к санкциям в отношении Израиля - РИА Новости, 02.03.2024

Глава МИД Палестины призвал к санкциям в отношении Израиля

Международному сообществу стоит ввести санкции против Израиля за операцию в секторе Газа, заявил в субботу глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T10:22

2024-03-02T10:22

2024-03-02T10:45

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израиль

рияд аль-малики

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

анталья (провинция)

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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Международному сообществу стоит ввести санкции против Израиля за операцию в секторе Газа, заявил в субботу глава МИД Палестины Рияд аль-Малики."Верным путем станет ввод санкций против Израиля за его действия в секторе Газа... Однако на данный момент у стран мира не хватает смелости сказать что-либо Израилю или признать его ответственность за геноцид в секторе Газа", - заявил министр на панельной сессии на Дипломатическом форуме в Анталье.Также аль-Малики призвал к международному расследованию инцидента на площади Набулси, жертвами которого стали более 100 человек.Выступавший на той же сессии глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб поддержал введение санкций, отметив, что в первую очередь их должны ввести США.

https://ria.ru/20240302/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231221/khamas-1917129580.html

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Дарья Буймова

в мире, палестина, израиль, рияд аль-малики, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анталья (провинция)