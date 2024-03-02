https://ria.ru/20240302/palestina-1930654922.html
Глава МИД Палестины призвал к санкциям в отношении Израиля
Глава МИД Палестины призвал к санкциям в отношении Израиля - РИА Новости, 02.03.2024
Глава МИД Палестины призвал к санкциям в отношении Израиля
Международному сообществу стоит ввести санкции против Израиля за операцию в секторе Газа, заявил в субботу глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T10:22
2024-03-02T10:22
2024-03-02T10:45
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рияд аль-малики
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
анталья (провинция)
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Международному сообществу стоит ввести санкции против Израиля за операцию в секторе Газа, заявил в субботу глава МИД Палестины Рияд аль-Малики."Верным путем станет ввод санкций против Израиля за его действия в секторе Газа... Однако на данный момент у стран мира не хватает смелости сказать что-либо Израилю или признать его ответственность за геноцид в секторе Газа", - заявил министр на панельной сессии на Дипломатическом форуме в Анталье.Также аль-Малики призвал к международному расследованию инцидента на площади Набулси, жертвами которого стали более 100 человек.Выступавший на той же сессии глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб поддержал введение санкций, отметив, что в первую очередь их должны ввести США.
https://ria.ru/20240302/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231221/khamas-1917129580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, израиль, рияд аль-малики, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анталья (провинция)
В мире, Палестина, Израиль, Рияд аль-Малики, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Анталья (провинция)
Глава МИД Палестины призвал к санкциям в отношении Израиля
Глава МИД Палестины призвал к санкциям против Израиля из-за операции в Газе