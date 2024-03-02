https://ria.ru/20240302/otpravka-1930728140.html

В Греции исключили отправку войск на Украину

В Греции исключили отправку войск на Украину - РИА Новости, 02.03.2024

В Греции исключили отправку войск на Украину

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил о невозможности отправки войск на Украину. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T18:03

2024-03-02T18:03

2024-03-02T18:03

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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АФИНЫ, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил о невозможности отправки войск на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон после прошедшей 26 февраля в Париже конференции заявил, что его страна сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. "В Париже были рассмотрены пути усиления помощи Киеву, но я хочу уточнить, что для Греции не стоит вопрос об отправке войск", - сказал Герапетритис в интервью галете "Та Неа", отвечая на вопрос действительно ли существует возможность отправки на Украину европейских войск. Герапетритис сказал, в августе прошлого года греки принимали в Афинах Владимира Зеленского и выразили поддержку европейской перспективе его страны, а недавно организовали международную конференцию по восстановлению Украины в министерстве иностранных дел совместно с Европейским инвестиционным банком, где оценили средства восстановления страны. Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

https://ria.ru/20240302/nebenzya-1930707318.html

https://ria.ru/20240229/niderlandy-1930102461.html

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в мире, украина, россия, греция, владимир зеленский, эммануэль макрон, дмитрий песков, европейский инвестиционный банк, нато