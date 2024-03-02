https://ria.ru/20240302/ostin-1930623755.html

Сенатор призвал шефа Пентагона не "пудрить мозги" американцам

Сенатор призвал шефа Пентагона не "пудрить мозги" американцам - РИА Новости, 02.03.2024

Сенатор призвал шефа Пентагона не "пудрить мозги" американцам

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал министра обороны США Ллойда Остина не "пудрить мозги" американцам мнимой российской угрозой. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T01:46

2024-03-02T01:46

2024-03-02T06:02

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ллойд остин

министерство обороны сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал министра обороны США Ллойда Остина не "пудрить мозги" американцам мнимой российской угрозой.Ранее Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. По его словам, если "Украина падет, НАТО вступит в борьбу с Россией"."Они любят "нагнетать". Это же Америка — Голливуд, за ширмой которого не сложно увидеть неуверенное в себе государство, с ужасающим количеством внутренних проблем, которые нужно решать. Но решать их, по сути, некому. Власти США больше интересует подписание новых военных контрактов и выделение очередной помощи кому угодно для войны с кем угодно, лишь бы "в долг" и подальше от их американских домов. Им пора прекратить пудрить мозги простым американцам мнимой российской угрозой, что, если Россию не остановить, то она нападет на Америку и сотрет Европу", - сказал Кастюкевич РИА Новости.По его словам, в отличие от США и многих стран Европы, Россия – страна самодостаточная и суверенная, которая не отворачивается от трудных проблем и вопросов, а решает их вместе с жителями, опираясь на них."Россияне видят перспективу в собственных ресурсах и силах, в отличие от европейцев или американцев, которые зависят от своих правительств и их действий. России не нужно ни на кого нападать, чтобы быть сильным государством. Но свой суверенитет мы намерены защищать. Россия войны не начинает, она их заканчивает", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20240301/lavrov-1930541181.html

https://ria.ru/20240301/krym-1930408818.html

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россия, сша, европа, ллойд остин, министерство обороны сша