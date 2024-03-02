https://ria.ru/20240302/orel-1930775779.html
Патриарх Кирилл оценил символику двуглавого орла для церкви и государства
Патриарх Кирилл оценил символику двуглавого орла для церкви и государства - РИА Новости, 02.03.2024
Патриарх Кирилл оценил символику двуглавого орла для церкви и государства
Перешедшая из Византии в Россию символика двуглавого орла означает симфонию государства и церкви, а также безопасность и стабильность, сказал патриарх... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T23:31
2024-03-02T23:31
2024-03-02T23:31
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Перешедшая из Византии в Россию символика двуглавого орла означает симфонию государства и церкви, а также безопасность и стабильность, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ответ на вопрос о российском гербе на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024). "Наш двуглавый орел - это византийский орёл. Он перешёл в Российскую Империю. Двуглавый орёл означал симфонию между церковью и государством... Культура Византии формировалась под влиянием православия. Чтобы отразить эту симфонию в отношениях церковного и государственного, и был представлен этот символ в виде двуглавого орла. …Это признание значения церковной и светской власти и исповедание той истины, что в единстве и в гармоничном взаимодействии этих двух начал этих двух властей есть безопасность, стабильность и благополучие", - рассказал патриарх Кирилл. Предстоятель РПЦ отметил, что этот данный символ отличается от западного тем, что там – орел одноглавый. "А у нас двуглавый. Я не против этого символики сегодня", - сказал патриарх Кирилл. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. РИА Новости выступает партнёром Всемирного фестиваля молодежи.
https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930774285.html
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россия, российская империя, патриарх кирилл (владимир гундяев), российское общество "знание", русская православная церковь
Религия, Россия, Российская империя, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Российское общество "Знание", Русская православная церковь
Патриарх Кирилл оценил символику двуглавого орла для церкви и государства
Патриарх Кирилл назвал символику двуглавого орла симфонией церкви и государства