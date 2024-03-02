https://ria.ru/20240302/orel-1930775779.html

Патриарх Кирилл оценил символику двуглавого орла для церкви и государства

Патриарх Кирилл оценил символику двуглавого орла для церкви и государства - РИА Новости, 02.03.2024

Патриарх Кирилл оценил символику двуглавого орла для церкви и государства

Перешедшая из Византии в Россию символика двуглавого орла означает симфонию государства и церкви, а также безопасность и стабильность, сказал патриарх... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T23:31

2024-03-02T23:31

2024-03-02T23:31

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Перешедшая из Византии в Россию символика двуглавого орла означает симфонию государства и церкви, а также безопасность и стабильность, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ответ на вопрос о российском гербе на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024). "Наш двуглавый орел - это византийский орёл. Он перешёл в Российскую Империю. Двуглавый орёл означал симфонию между церковью и государством... Культура Византии формировалась под влиянием православия. Чтобы отразить эту симфонию в отношениях церковного и государственного, и был представлен этот символ в виде двуглавого орла. …Это признание значения церковной и светской власти и исповедание той истины, что в единстве и в гармоничном взаимодействии этих двух начал этих двух властей есть безопасность, стабильность и благополучие", - рассказал патриарх Кирилл. Предстоятель РПЦ отметил, что этот данный символ отличается от западного тем, что там – орел одноглавый. "А у нас двуглавый. Я не против этого символики сегодня", - сказал патриарх Кирилл. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. РИА Новости выступает партнёром Всемирного фестиваля молодежи.

https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930774285.html

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россия, российская империя, патриарх кирилл (владимир гундяев), российское общество "знание", русская православная церковь