https://ria.ru/20240302/opros-1930732978.html

Опрос: только 17% американцев поддерживают Байдена на посту президента США

Опрос: только 17% американцев поддерживают Байдена на посту президента США - РИА Новости, 02.03.2024

Опрос: только 17% американцев поддерживают Байдена на посту президента США

Только 17% зарегистрированных американских избирателей уверенно поддерживают президента США Джо Байдена, свидетельствуют результаты социологического опроса,... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T18:31

2024-03-02T18:31

2024-03-02T18:31

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выборы президента сша

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Только 17% зарегистрированных американских избирателей уверенно поддерживают президента США Джо Байдена, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательской организацией Sienna College. Согласно опубликованной в субботу информации, лишь 17% респондентов признались, что уверенно поддерживают нынешнего американского лидера. При этом среди молодежи от 18 до 29 лет это значение и вовсе составило 8%, а среди граждан от 30 до 44 лет - лишь 7%. Наибольшую долю уверенной поддержи (29%) выразили пожилые американцы старше 65 лет. Еще 19% американских избирателей поддерживают Байдена лишь в некоторой степени. Не поддерживают действующего президента 61% граждан США, из которых 47% - уверенно не одобряют его работу, а 14% - в некоторой степени. Также 65% американцев считают, что США находятся на неверном направлении своего развития. Опрос проводился с 25 по 28 февраля 2024 года среди 980 зарегистрированных избирателей. Допустимая погрешность результата составляет плюс-минус 3,5 процентных пункта. Согласно последнему опросу Квиннипэкского университета в США, около 70% американцев считают, что Байден слишком стар, чтобы идти на второй срок. При этом 62% респондентов отрицательно оценивают его физическое состояние, а 64% - умственное для второго срока. Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.

https://ria.ru/20240302/vybory-1930728973.html

https://ria.ru/20240301/vtsiom-1930412992.html

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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша