https://ria.ru/20240302/operatsiya-1930772466.html

Спецоперация в Карабулаке в Ингушетии продолжается, сообщил источник

Спецоперация в Карабулаке в Ингушетии продолжается, сообщил источник - РИА Новости, 02.03.2024

Спецоперация в Карабулаке в Ингушетии продолжается, сообщил источник

Спецоперация в ингушском городе Карабулак, где силовики ведут боестолкновение с блокированными в многоквартирном доме боевиками, продолжается, сообщил РИА... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T23:02

2024-03-02T23:02

2024-03-02T23:02

происшествия

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600740557_69:1:1027:540_1920x0_80_0_0_66cc887395e7d0c0a7c4d8e727b286bd.jpg

НАЛЬЧИК, 2 мар – РИА Новости. Спецоперация в ингушском городе Карабулак, где силовики ведут боестолкновение с блокированными в многоквартирном доме боевиками, продолжается, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Ранее оперативный штаб региона сообщил, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак в Ингушетии. Район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. По данным НАК, в Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности. "Спецоперация в Карабулаке продолжается, проводятся мероприятия по нейтрализации боевиков", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240302/zhiteli-1930765959.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)