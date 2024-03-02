https://ria.ru/20240302/operatsiya-1930772466.html
Спецоперация в Карабулаке в Ингушетии продолжается, сообщил источник
Спецоперация в Карабулаке в Ингушетии продолжается, сообщил источник - РИА Новости, 02.03.2024
Спецоперация в Карабулаке в Ингушетии продолжается, сообщил источник
Спецоперация в ингушском городе Карабулак, где силовики ведут боестолкновение с блокированными в многоквартирном доме боевиками, продолжается, сообщил РИА... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T23:02
2024-03-02T23:02
2024-03-02T23:02
происшествия
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НАЛЬЧИК, 2 мар – РИА Новости. Спецоперация в ингушском городе Карабулак, где силовики ведут боестолкновение с блокированными в многоквартирном доме боевиками, продолжается, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Ранее оперативный штаб региона сообщил, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак в Ингушетии. Район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. По данным НАК, в Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности. "Спецоперация в Карабулаке продолжается, проводятся мероприятия по нейтрализации боевиков", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240302/zhiteli-1930765959.html
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происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Спецоперация в Карабулаке в Ингушетии продолжается, сообщил источник
Источник: контртеррористическая операция в Карабулаке в Ингушетии продолжается