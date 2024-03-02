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В Ингушетии проводится контртеррористическая операция, сообщил НАК - РИА Новости, 02.03.2024
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21:44 02.03.2024 (обновлено: 21:54 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/operatsiya-1930763938.html
В Ингушетии проводится контртеррористическая операция, сообщил НАК
В Ингушетии проводится контртеррористическая операция, сообщил НАК - РИА Новости, 02.03.2024
В Ингушетии проводится контртеррористическая операция, сообщил НАК
Контртеррористическая операция проводится в ингушском городе Карабулак, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T21:44
2024-03-02T21:54
национальный антитеррористический комитет рф
республика ингушетия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Контртеррористическая операция проводится в ингушском городе Карабулак, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета."В целях обеспечения безопасности граждан в районе террористов введен правовой режим КТО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240302/spokoystvie-1930764280.html
республика ингушетия
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96
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национальный антитеррористический комитет рф, республика ингушетия
Национальный антитеррористический комитет РФ, Республика Ингушетия
В Ингушетии проводится контртеррористическая операция, сообщил НАК

НАК: в Карабулаке в Ингушетии проводится контртеррористическая операция

© НАК РФКонтртеррористическая операция
Контртеррористическая операция
© НАК РФ
Контртеррористическая операция . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Контртеррористическая операция проводится в ингушском городе Карабулак, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
«
"В целях обеспечения безопасности граждан в районе террористов введен правовой режим КТО", - говорится в сообщении.
Контртеррористическая операция - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Жителей Ингушетии призвали сохранять спокойствие в связи с КТО в Карабулаке
Вчера, 21:48
 
Национальный антитеррористический комитет РФРеспублика Ингушетия
 
 
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