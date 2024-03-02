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В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 02.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:28 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/obstrel-1930655657.html
В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 02.03.2024
В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
В результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Малая Кардашинка на левом берегу Днепра Херсонской области погиб мирный житель, в течение дня ВСУ... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T10:28
2024-03-02T10:28
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 2 мар - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Малая Кардашинка на левом берегу Днепра Херсонской области погиб мирный житель, в течение дня ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела Малой Кардашинки один мирный житель погиб. Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики провели еще 17 обстрелов жилых районов области", - сообщил источник. Всего под огнем оказались 7 населенных пунктов: Малая Кардашинка, Днепряны, Саги, Алешки, Голая Пристань, Раденск, Казачьи Лагери. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240301/bespilotnik-1930546339.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

В Херсонской области при обстреле Малой Кардашинки со стороны ВСУ погиб человек

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 2 мар - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Малая Кардашинка на левом берегу Днепра Херсонской области погиб мирный житель, в течение дня ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела Малой Кардашинки один мирный житель погиб. Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики провели еще 17 обстрелов жилых районов области", - сообщил источник.
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Всего под огнем оказались 7 населенных пунктов: Малая Кардашинка, Днепряны, Саги, Алешки, Голая Пристань, Раденск, Казачьи Лагери.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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