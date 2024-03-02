https://ria.ru/20240302/obstrel-1930655657.html
В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 02.03.2024
В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
В результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Малая Кардашинка на левом берегу Днепра Херсонской области погиб мирный житель, в течение дня ВСУ... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T10:28
2024-03-02T10:28
2024-03-02T10:28
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ГЕНИЧЕСК, 2 мар - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Малая Кардашинка на левом берегу Днепра Херсонской области погиб мирный житель, в течение дня ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела Малой Кардашинки один мирный житель погиб. Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики провели еще 17 обстрелов жилых районов области", - сообщил источник. Всего под огнем оказались 7 населенных пунктов: Малая Кардашинка, Днепряны, Саги, Алешки, Голая Пристань, Раденск, Казачьи Лагери. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240301/bespilotnik-1930546339.html
https://ria.ru/20240228/diversanty-1930093722.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
В Херсонской области при обстреле Малой Кардашинки со стороны ВСУ погиб человек
ГЕНИЧЕСК, 2 мар - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Малая Кардашинка на левом берегу Днепра Херсонской области погиб мирный житель, в течение дня ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела Малой Кардашинки один мирный житель погиб. Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики провели еще 17 обстрелов жилых районов области", - сообщил источник.
В Херсонской области три человека погибли при атаке беспилотника
Всего под огнем оказались 7 населенных пунктов: Малая Кардашинка, Днепряны, Саги, Алешки, Голая Пристань, Раденск, Казачьи Лагери.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов