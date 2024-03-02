https://ria.ru/20240302/obstrel-1930655657.html

В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 02.03.2024

В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

В результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Малая Кардашинка на левом берегу Днепра Херсонской области погиб мирный житель, в течение дня ВСУ... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T10:28

2024-03-02T10:28

2024-03-02T10:28

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 2 мар - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Малая Кардашинка на левом берегу Днепра Херсонской области погиб мирный житель, в течение дня ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела Малой Кардашинки один мирный житель погиб. Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики провели еще 17 обстрелов жилых районов области", - сообщил источник. Всего под огнем оказались 7 населенных пунктов: Малая Кардашинка, Днепряны, Саги, Алешки, Голая Пристань, Раденск, Казачьи Лагери. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240301/bespilotnik-1930546339.html

https://ria.ru/20240228/diversanty-1930093722.html

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия