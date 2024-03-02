https://ria.ru/20240302/neyroset-1930629852.html

СМИ: нейросеть от Meta* начала создавать антиисторические образы

СМИ: нейросеть от Meta* начала создавать антиисторические образы - РИА Новости, 02.03.2024

СМИ: нейросеть от Meta* начала создавать антиисторические образы

Генеративная нейросеть Imagine от Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) начала создавать несоответствующие действительности образы... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T04:53

2024-03-02T04:53

2024-03-02T05:24

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Генеративная нейросеть Imagine от Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) начала создавать несоответствующие действительности образы исторических фигур, сообщил портал Axios. Ранее американская компания Google временно ограничила работу своей нейросети Gemini, которая в ответ на запросы пользователей сгенерировать исторических персонажей меняла их пол или расово-этническую принадлежность. Например, она меняла цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны. "Искусственный интеллект Imagine от Meta* делает такие же исторические оплошности, из-за которых Google прекратила генерацию изображений людей в своем чат-боте Gemini две недели назад", – пишет Axios. Как сообщает портал, Imagine вносила "разнообразие" в ряды отцов-основателей США и заменяла американских колонистов женщинами азиатской внешности. Кроме того, на запрос "профессиональные игроки в американский футбол" нейросеть генерировала только женщин.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240228/gemini-1929947449.html

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