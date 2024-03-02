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СМИ: нейросеть от Meta* начала создавать антиисторические образы - РИА Новости, 02.03.2024
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04:53 02.03.2024 (обновлено: 05:24 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/neyroset-1930629852.html
СМИ: нейросеть от Meta* начала создавать антиисторические образы
СМИ: нейросеть от Meta* начала создавать антиисторические образы - РИА Новости, 02.03.2024
СМИ: нейросеть от Meta* начала создавать антиисторические образы
Генеративная нейросеть Imagine от Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) начала создавать несоответствующие действительности образы... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T04:53
2024-03-02T05:24
россия
сша
google
в мире
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Генеративная нейросеть Imagine от Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) начала создавать несоответствующие действительности образы исторических фигур, сообщил портал Axios. Ранее американская компания Google временно ограничила работу своей нейросети Gemini, которая в ответ на запросы пользователей сгенерировать исторических персонажей меняла их пол или расово-этническую принадлежность. Например, она меняла цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны. "Искусственный интеллект Imagine от Meta* делает такие же исторические оплошности, из-за которых Google прекратила генерацию изображений людей в своем чат-боте Gemini две недели назад", – пишет Axios. Как сообщает портал, Imagine вносила "разнообразие" в ряды отцов-основателей США и заменяла американских колонистов женщинами азиатской внешности. Кроме того, на запрос "профессиональные игроки в американский футбол" нейросеть генерировала только женщин.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240228/gemini-1929947449.html
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россия, сша, google, в мире
Россия, США, Google, В мире
СМИ: нейросеть от Meta* начала создавать антиисторические образы

Axios: нейросеть Meta вслед за Google начала создавать антиисторические образы

© Depositphotos.com / sdecoretНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Depositphotos.com / sdecoret
Нейросеть. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Генеративная нейросеть Imagine от Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) начала создавать несоответствующие действительности образы исторических фигур, сообщил портал Axios.
Ранее американская компания Google временно ограничила работу своей нейросети Gemini, которая в ответ на запросы пользователей сгенерировать исторических персонажей меняла их пол или расово-этническую принадлежность. Например, она меняла цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны.
"Искусственный интеллект Imagine от Meta* делает такие же исторические оплошности, из-за которых Google прекратила генерацию изображений людей в своем чат-боте Gemini две недели назад", – пишет Axios.
Как сообщает портал, Imagine вносила "разнообразие" в ряды отцов-основателей США и заменяла американских колонистов женщинами азиатской внешности. Кроме того, на запрос "профессиональные игроки в американский футбол" нейросеть генерировала только женщин.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Гендиректор Google назвал ошибки нейросети Gemini неприемлемыми
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