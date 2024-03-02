https://ria.ru/20240302/nebenzya-1930707318.html
Небензя прокомментировал возможную отправку войск НАТО на Украину
Небензя прокомментировал возможную отправку войск НАТО на Украину - РИА Новости, 02.03.2024
Небензя прокомментировал возможную отправку войск НАТО на Украину
Заявления о возможной отправке военных стран НАТО на Украину - тревожный сигнал, руководство государств - членов альянса не может не понимать, чем это чревато,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:50
2024-03-02T15:50
2024-03-02T16:26
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заявления о возможной отправке военных стран НАТО на Украину - тревожный сигнал, руководство государств - членов альянса не может не понимать, чем это чревато, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу "Россия 24"."Это, конечно, тревожные сигналы. Политическое руководство этих стран не может не понимать, чем это чревато", - сказал Небензя.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника заявила о присутствии западного спецназа на Украине.Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Небензя прокомментировал возможную отправку войск НАТО на Украину
Небензя: сообщения о возможной отправке войск НАТО на Украину — тревожный сигнал