https://ria.ru/20240302/nato-1930749501.html

"Они уже там". Экс-агент ЦРУ раскрыл, чем занимаются силы НАТО на Украине

"Они уже там". Экс-агент ЦРУ раскрыл, чем занимаются силы НАТО на Украине - РИА Новости, 02.03.2024

"Они уже там". Экс-агент ЦРУ раскрыл, чем занимаются силы НАТО на Украине

Подразделения из стран НАТО, в том числе США, уже находятся на Украине и управляют артиллерийскими и ракетными установками, наносящими удары, заявил бывший... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T20:13

2024-03-02T20:13

2024-03-02T23:43

политика

россия

сша

европа

нато

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Подразделения из стран НАТО, в том числе США, уже находятся на Украине и управляют артиллерийскими и ракетными установками, наносящими удары, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Силы США и Североатлантического альянса уже там! Они управляют системами, которые наносят удары. Россия предупредила НАТО, чтобы это прекратилось, иначе Западу придется заплатить за свое поведение", — сказал эксперт.Президент России во время послания Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления западных государств во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов.Глава государства предупредил, что у Москвы есть оружие, которое может поражать цели на территории потенциального противника. При этом Путин назвал бредом утверждения, что Россия якобы планирует напасть на Европу.

https://ria.ru/20240302/rossiya-1930712470.html

https://ria.ru/20240302/vsu-1930743866.html

россия

сша

европа

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политика, россия, сша, европа, нато, центральное разведывательное управление (цру)