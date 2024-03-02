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"Они уже там". Экс-агент ЦРУ раскрыл, чем занимаются силы НАТО на Украине - РИА Новости, 02.03.2024
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20:13 02.03.2024 (обновлено: 23:43 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/nato-1930749501.html
"Они уже там". Экс-агент ЦРУ раскрыл, чем занимаются силы НАТО на Украине
"Они уже там". Экс-агент ЦРУ раскрыл, чем занимаются силы НАТО на Украине - РИА Новости, 02.03.2024
"Они уже там". Экс-агент ЦРУ раскрыл, чем занимаются силы НАТО на Украине
Подразделения из стран НАТО, в том числе США, уже находятся на Украине и управляют артиллерийскими и ракетными установками, наносящими удары, заявил бывший... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:13
2024-03-02T23:43
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Подразделения из стран НАТО, в том числе США, уже находятся на Украине и управляют артиллерийскими и ракетными установками, наносящими удары, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Силы США и Североатлантического альянса уже там! Они управляют системами, которые наносят удары. Россия предупредила НАТО, чтобы это прекратилось, иначе Западу придется заплатить за свое поведение", — сказал эксперт.Президент России во время послания Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления западных государств во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов.Глава государства предупредил, что у Москвы есть оружие, которое может поражать цели на территории потенциального противника. При этом Путин назвал бредом утверждения, что Россия якобы планирует напасть на Европу.
https://ria.ru/20240302/rossiya-1930712470.html
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политика, россия, сша, европа, нато, центральное разведывательное управление (цру)
Политика, Россия, США, Европа, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Они уже там". Экс-агент ЦРУ раскрыл, чем занимаются силы НАТО на Украине

Экс-агент ЦРУ Джонсон: силы НАТО уже находятся на Украине и управляют ударами

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Подразделения из стран НАТО, в том числе США, уже находятся на Украине и управляют артиллерийскими и ракетными установками, наносящими удары, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Силы США и Североатлантического альянса уже там! Они управляют системами, которые наносят удары. Россия предупредила НАТО, чтобы это прекратилось, иначе Западу придется заплатить за свое поведение", — сказал эксперт.
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Президент России во время послания Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления западных государств во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов.
Глава государства предупредил, что у Москвы есть оружие, которое может поражать цели на территории потенциального противника. При этом Путин назвал бредом утверждения, что Россия якобы планирует напасть на Европу.
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ПолитикаРоссияСШАЕвропаНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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