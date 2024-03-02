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Система онлайн-голосования в Москве справилась с высокой нагрузкой - РИА Новости, 02.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:38 02.03.2024 (обновлено: 18:53 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/nagruzka-1930734690.html
Система онлайн-голосования в Москве справилась с высокой нагрузкой
Система онлайн-голосования в Москве справилась с высокой нагрузкой - РИА Новости, 02.03.2024
Система онлайн-голосования в Москве справилась с высокой нагрузкой
Московская система электронного голосования успешно справилась с высокой нагрузкой и кибератаками, сообщается в официальном Telegram-канале общественного штаба... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T18:38
2024-03-02T18:53
выборы президента россии — 2024
политика
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россия
технологии
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владислав даванков
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московская система электронного голосования успешно справилась с высокой нагрузкой и кибератаками, сообщается в официальном Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году.&quot;В первые же минуты система столкнулась со сверхвысоким трафиком, когда одновременно проголосовать пытались десятки тысяч человек, а также подверглась массированным многопрофильным кибератакам, которые длились до окончания тестирования. Все атаки успешно отражены, система справилась с нагрузкой, и каждый избиратель получил возможность проголосовать по важному для города вопросу&quot;, — цитируют в сообщении начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко.Отмечается, что тестирование позволило специалистам проверить работоспособность всех систем и терминалов на участках. Для этого на некоторых участках проводили стресс-тесты: например, специально отключали связь или электричество. Тестовое голосование перед выборами президента России началось в столице в субботу в 10:00 и продлилось до 14:00. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240302/vybory-1930673249.html
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политика, москва, россия, технологии, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия, Технологии, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Выборы президента РФ
Система онлайн-голосования в Москве справилась с высокой нагрузкой

Московская система онлайн-голосования успешно справилась с высокой нагрузкой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина сканирует паспорт во время тестового голосования перед выборами президента РФ на избирательном участке в московской школе № 354 имени Д. М. Карбышева
Женщина сканирует паспорт во время тестового голосования перед выборами президента РФ на избирательном участке в московской школе № 354 имени Д. М. Карбышева - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Женщина сканирует паспорт во время тестового голосования перед выборами президента РФ на избирательном участке в московской школе № 354 имени Д. М. Карбышева
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московская система электронного голосования успешно справилась с высокой нагрузкой и кибератаками, сообщается в официальном Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году.
«

"В первые же минуты система столкнулась со сверхвысоким трафиком, когда одновременно проголосовать пытались десятки тысяч человек, а также подверглась массированным многопрофильным кибератакам, которые длились до окончания тестирования. Все атаки успешно отражены, система справилась с нагрузкой, и каждый избиратель получил возможность проголосовать по важному для города вопросу", — цитируют в сообщении начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко.

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Отмечается, что тестирование позволило специалистам проверить работоспособность всех систем и терминалов на участках. Для этого на некоторых участках проводили стресс-тесты: например, специально отключали связь или электричество.
Тестовое голосование перед выборами президента России началось в столице в субботу в 10:00 и продлилось до 14:00.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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