https://ria.ru/20240302/nagruzka-1930734690.html

Система онлайн-голосования в Москве справилась с высокой нагрузкой

Система онлайн-голосования в Москве справилась с высокой нагрузкой - РИА Новости, 02.03.2024

Система онлайн-голосования в Москве справилась с высокой нагрузкой

Московская система электронного голосования успешно справилась с высокой нагрузкой и кибератаками, сообщается в официальном Telegram-канале общественного штаба... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T18:38

2024-03-02T18:38

2024-03-02T18:53

выборы президента россии — 2024

политика

москва

россия

технологии

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московская система электронного голосования успешно справилась с высокой нагрузкой и кибератаками, сообщается в официальном Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году."В первые же минуты система столкнулась со сверхвысоким трафиком, когда одновременно проголосовать пытались десятки тысяч человек, а также подверглась массированным многопрофильным кибератакам, которые длились до окончания тестирования. Все атаки успешно отражены, система справилась с нагрузкой, и каждый избиратель получил возможность проголосовать по важному для города вопросу", — цитируют в сообщении начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко.Отмечается, что тестирование позволило специалистам проверить работоспособность всех систем и терминалов на участках. Для этого на некоторых участках проводили стресс-тесты: например, специально отключали связь или электричество. Тестовое голосование перед выборами президента России началось в столице в субботу в 10:00 и продлилось до 14:00. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240302/vybory-1930673249.html

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политика, москва, россия, технологии, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, выборы президента рф