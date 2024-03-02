Система онлайн-голосования в Москве справилась с высокой нагрузкой
Московская система онлайн-голосования успешно справилась с высокой нагрузкой
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина сканирует паспорт во время тестового голосования перед выборами президента РФ на избирательном участке в московской школе № 354 имени Д. М. Карбышева
Женщина сканирует паспорт во время тестового голосования перед выборами президента РФ на избирательном участке в московской школе № 354 имени Д. М. Карбышева
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московская система электронного голосования успешно справилась с высокой нагрузкой и кибератаками, сообщается в официальном Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году.
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"В первые же минуты система столкнулась со сверхвысоким трафиком, когда одновременно проголосовать пытались десятки тысяч человек, а также подверглась массированным многопрофильным кибератакам, которые длились до окончания тестирования. Все атаки успешно отражены, система справилась с нагрузкой, и каждый избиратель получил возможность проголосовать по важному для города вопросу", — цитируют в сообщении начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко.
Отмечается, что тестирование позволило специалистам проверить работоспособность всех систем и терминалов на участках. Для этого на некоторых участках проводили стресс-тесты: например, специально отключали связь или электричество.
Тестовое голосование перед выборами президента России началось в столице в субботу в 10:00 и продлилось до 14:00.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.