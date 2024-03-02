https://ria.ru/20240302/moskalkova-1930767725.html

Москалькова заявила о посещении пленных омбудсменами России и Украины

Москалькова заявила о посещении пленных омбудсменами России и Украины - РИА Новости, 02.03.2024

Москалькова заявила о посещении пленных омбудсменами России и Украины

Омбудсмены России и Украины и в настоящее время продолжают посещать военнопленных двух стран, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T22:24

2024-03-02T22:24

2024-03-02T22:24

россия

украина

татьяна москалькова

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Омбудсмены России и Украины и в настоящее время продолжают посещать военнопленных двух стран, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Эта информация многократно звучала..., о том что взаимное посещение осуществляется у нас с прошлого года и в настоящее время тоже ", - сказала Москалькова в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, татьяна москалькова, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024