https://ria.ru/20240302/moskalkova-1930767725.html
Москалькова заявила о посещении пленных омбудсменами России и Украины
Москалькова заявила о посещении пленных омбудсменами России и Украины - РИА Новости, 02.03.2024
Москалькова заявила о посещении пленных омбудсменами России и Украины
Омбудсмены России и Украины и в настоящее время продолжают посещать военнопленных двух стран, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T22:24
2024-03-02T22:24
2024-03-02T22:24
россия
украина
татьяна москалькова
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Омбудсмены России и Украины и в настоящее время продолжают посещать военнопленных двух стран, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Эта информация многократно звучала..., о том что взаимное посещение осуществляется у нас с прошлого года и в настоящее время тоже ", - сказала Москалькова в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, татьяна москалькова, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Москалькова заявила о посещении пленных омбудсменами России и Украины
Москалькова: омбудсмены России и Украины продолжают посещать пленных двух стран