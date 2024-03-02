https://ria.ru/20240302/mosfilm-1930635735.html

"Мосфильм" начал съемки фильма про спецоперацию

"Мосфильм" начал съемки фильма про спецоперацию - РИА Новости, 02.03.2024

"Мосфильм" начал съемки фильма про спецоперацию

Киноконцерн "Мосфильм" начал съемки фильма про спецоперацию, планирует завершить работу осенью, рассказал РИА Новости генеральный директор киноконцерна Карен... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T07:03

2024-03-02T07:03

2024-03-02T07:03

карен шахназаров

мосфильм

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Киноконцерн "Мосфильм" начал съемки фильма про спецоперацию, планирует завершить работу осенью, рассказал РИА Новости генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров."Сейчас у нас два сценария в работе", - рассказал Шахназаров."Они в достаточно начальной (фазе - ред.), но уже в такой реальной... Один - сейчас вообще съемки запускаются", - добавил он.Генеральный директор "Мосфильма" добавил, что не готов пока сказать название нового проекта. "Кстати, связано с СВО", - уточнил он.Шахназаров добавил, что фильм "должны где-то осенью сделать".

https://ria.ru/20240224/festival-1929320414.html

https://ria.ru/20240229/italiya-1930308523.html

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карен шахназаров, мосфильм