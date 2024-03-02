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В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг - РИА Новости, 02.03.2024
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21:29 02.03.2024 (обновлено: 21:38 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/miting-1930761557.html
В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг
В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг - РИА Новости, 02.03.2024
В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг
Сотни активистов собрались на несанкционированный митинг против правительства Израиля в Тель-Авиве и пытаются заблокировать движение на одном из центральных... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T21:29
2024-03-02T21:38
в мире
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Сотни активистов собрались на несанкционированный митинг против правительства Израиля в Тель-Авиве и пытаются заблокировать движение на одном из центральных перекрестков города, сообщает корреспондент РИА Новости. Полиция уже задержала нескольких человек за нарушение общественного порядка. Активисты скандируют лозунг "выборы немедленно". Правоохранители пока сдержанно реагируют на протест, но количество протестующих увеличивается. Началась установка заграждений.
https://ria.ru/20240302/aktsiya-1930753593.html
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РИА Новости
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4.7
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Антиправительственный митинг в Тель-Авиве
Сотни активистов пытаются блокировать улицу на антиправительственном митинге в Тель-Авиве
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в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг

В Тель-Авиве люди пытаются блокировать улицу на антиправительственном митинге

Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Сотни активистов собрались на несанкционированный митинг против правительства Израиля в Тель-Авиве и пытаются заблокировать движение на одном из центральных перекрестков города, сообщает корреспондент РИА Новости.
Полиция уже задержала нескольких человек за нарушение общественного порядка.
Активисты скандируют лозунг "выборы немедленно". Правоохранители пока сдержанно реагируют на протест, но количество протестующих увеличивается. Началась установка заграждений.
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