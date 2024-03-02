https://ria.ru/20240302/miting-1930761557.html

В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг

В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг - РИА Новости, 02.03.2024

В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг

Сотни активистов собрались на несанкционированный митинг против правительства Израиля в Тель-Авиве и пытаются заблокировать движение на одном из центральных... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T21:29

2024-03-02T21:29

2024-03-02T21:38

в мире

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Сотни активистов собрались на несанкционированный митинг против правительства Израиля в Тель-Авиве и пытаются заблокировать движение на одном из центральных перекрестков города, сообщает корреспондент РИА Новости. Полиция уже задержала нескольких человек за нарушение общественного порядка. Активисты скандируют лозунг "выборы немедленно". Правоохранители пока сдержанно реагируют на протест, но количество протестующих увеличивается. Началась установка заграждений.

https://ria.ru/20240302/aktsiya-1930753593.html

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Антиправительственный митинг в Тель-Авиве Сотни активистов пытаются блокировать улицу на антиправительственном митинге в Тель-Авиве 2024-03-02T21:29 true PT0M37S

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в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году