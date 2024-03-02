В Риме несколько сотен человек собрались на митинг в поддержку фермеров
В центре Рима несколько сотен человек собрались на митинг в поддержку фермеров
Акция протеста итальянских фермеров в Риме. Архивное фото
РИМ, 2 мар - РИА Новости. Митинг в поддержку национальной агропродовольственной отрасли прошел в субботу в Риме, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестация, состоявшаяся в центре итальянской столицы на площади Санти-Апостоли (Святых Апостолов), собрала несколько сотен протестующих, выступивших с требованиями прекратить импорт в Европу продовольственного сырья из-за пределов ЕС, которое они считают не соответствующим нормативам, и принять меры для защиты итальянских аграриев.
В разговоре с РИА Новости лидер комитета протестующих Данило Калвани признал, что нынешняя манифестация собрала в разы меньше людей, чем февральские митинги в Риме и других городах Италии.
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"Наш протест продолжается уже 40 дней, но результата ноль. Мы добились только поддержки со стороны общественного мнения, но не от этой политической системы, которая только на словах является демократией, но нас убивает", - сказал Калвани.
Он подчеркнул, что сейчас фермеры "смертельно устали" и оставили стоянки, на которых оставались на окраинах Рима. "Им нужно отдохнуть и возвращаться к работе, но я считаю, что наш протест перейдет в новые, еще более сильные стадии", - сказал представитель фермеров.
Митинг прошел в формате "свободного микрофона", когда с небольшой сцены мог выступить любой желающий. Наиболее яркие лозунги аудитория встречала аплодисментами и звуками ботала - колокольчика для коров. Выступающие говорили, что приглашения, направленные ими представителям итальянского правительства и Еврокомиссии, остались без ответа.