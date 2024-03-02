Рейтинг@Mail.ru
В Риме несколько сотен человек собрались на митинг в поддержку фермеров - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 02.03.2024 (обновлено: 15:45 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/miting-1930704979.html
В Риме несколько сотен человек собрались на митинг в поддержку фермеров
В Риме несколько сотен человек собрались на митинг в поддержку фермеров - РИА Новости, 02.03.2024
В Риме несколько сотен человек собрались на митинг в поддержку фермеров
Митинг в поддержку национальной агропродовольственной отрасли прошел в субботу в Риме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:37
2024-03-02T15:45
в мире
рим
европа
италия
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930705142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd63d7aeece770ed86cad16820faf70.jpg
РИМ, 2 мар - РИА Новости. Митинг в поддержку национальной агропродовольственной отрасли прошел в субботу в Риме, передает корреспондент РИА Новости. Манифестация, состоявшаяся в центре итальянской столицы на площади Санти-Апостоли (Святых Апостолов), собрала несколько сотен протестующих, выступивших с требованиями прекратить импорт в Европу продовольственного сырья из-за пределов ЕС, которое они считают не соответствующим нормативам, и принять меры для защиты итальянских аграриев. В разговоре с РИА Новости лидер комитета протестующих Данило Калвани признал, что нынешняя манифестация собрала в разы меньше людей, чем февральские митинги в Риме и других городах Италии. "Наш протест продолжается уже 40 дней, но результата ноль. Мы добились только поддержки со стороны общественного мнения, но не от этой политической системы, которая только на словах является демократией, но нас убивает", - сказал Калвани. Он подчеркнул, что сейчас фермеры "смертельно устали" и оставили стоянки, на которых оставались на окраинах Рима. "Им нужно отдохнуть и возвращаться к работе, но я считаю, что наш протест перейдет в новые, еще более сильные стадии", - сказал представитель фермеров. Митинг прошел в формате "свободного микрофона", когда с небольшой сцены мог выступить любой желающий. Наиболее яркие лозунги аудитория встречала аплодисментами и звуками ботала - колокольчика для коров. Выступающие говорили, что приглашения, направленные ими представителям итальянского правительства и Еврокомиссии, остались без ответа.
https://ria.ru/20240301/fermery-1930450444.html
https://ria.ru/20240228/fermery-1930074978.html
рим
европа
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930705142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94d17256deab998076585ad781a20171.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рим, европа, италия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Рим, Европа, Италия, Еврокомиссия, Евросоюз
В Риме несколько сотен человек собрались на митинг в поддержку фермеров

В центре Рима несколько сотен человек собрались на митинг в поддержку фермеров

© AFP 2024 / TIZIANA FABIАкция протеста итальянских фермеров в Риме
Акция протеста итальянских фермеров в Риме - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AFP 2024 / TIZIANA FABI
Акция протеста итальянских фермеров в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 2 мар - РИА Новости. Митинг в поддержку национальной агропродовольственной отрасли прошел в субботу в Риме, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестация, состоявшаяся в центре итальянской столицы на площади Санти-Апостоли (Святых Апостолов), собрала несколько сотен протестующих, выступивших с требованиями прекратить импорт в Европу продовольственного сырья из-за пределов ЕС, которое они считают не соответствующим нормативам, и принять меры для защиты итальянских аграриев.
Фермеры, задержанные полицией во время протеста у Триумфальной арки - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Задержанные на акции в Париже фермеры рассказали об упадке отрасли
1 марта, 12:29
В разговоре с РИА Новости лидер комитета протестующих Данило Калвани признал, что нынешняя манифестация собрала в разы меньше людей, чем февральские митинги в Риме и других городах Италии.
«
"Наш протест продолжается уже 40 дней, но результата ноль. Мы добились только поддержки со стороны общественного мнения, но не от этой политической системы, которая только на словах является демократией, но нас убивает", - сказал Калвани.
Он подчеркнул, что сейчас фермеры "смертельно устали" и оставили стоянки, на которых оставались на окраинах Рима. "Им нужно отдохнуть и возвращаться к работе, но я считаю, что наш протест перейдет в новые, еще более сильные стадии", - сказал представитель фермеров.
Митинг прошел в формате "свободного микрофона", когда с небольшой сцены мог выступить любой желающий. Наиболее яркие лозунги аудитория встречала аплодисментами и звуками ботала - колокольчика для коров. Выступающие говорили, что приглашения, направленные ими представителям итальянского правительства и Еврокомиссии, остались без ответа.
Парламент Уэльса - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
В Уэльсе фермеры заблокировали дорогу около местного парламента
28 февраля, 19:32
 
В миреРимЕвропаИталияЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала