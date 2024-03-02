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Движение поездов на салатовой ветке московского метро восстановили - РИА Новости, 02.03.2024
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21:21 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/metro-1930760952.html
Движение поездов на салатовой ветке московского метро восстановили
Движение поездов на салатовой ветке московского метро восстановили - РИА Новости, 02.03.2024
Движение поездов на салатовой ветке московского метро восстановили
Движение поездов на "салатовой" ветке московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T21:21
2024-03-02T21:21
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Движение поездов на "салатовой" ветке московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в ведомстве сообщили, что интервалы движения поездов временно увеличены на юге "салатовой" ветки московского метро из-за человека на пути. Позже стало известно, что на "салатовой" ветке нет движения поездов от станции "Печатники" до "Чкаловской". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами "Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
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московский метрополитен, происшествия
Московский метрополитен, Происшествия
Движение поездов на салатовой ветке московского метро восстановили

В московском метро устранили сбой, произошедший из-за человека на пути

© Фото : DeerChumСтанция "Чкаловская" Московского метрополитена
Станция Чкаловская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : DeerChum
Станция "Чкаловская" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Движение поездов на "салатовой" ветке московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в ведомстве сообщили, что интервалы движения поездов временно увеличены на юге "салатовой" ветки московского метро из-за человека на пути. Позже стало известно, что на "салатовой" ветке нет движения поездов от станции "Печатники" до "Чкаловской". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами
"Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
В Москве кусок отделки эстакады упал на открытую станцию метро
17 февраля, 17:08
 
Московский метрополитенПроисшествия
 
 
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