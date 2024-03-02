https://ria.ru/20240302/mech-1930647294.html

В Крыму возмутились решением подарить Зеленскому меч легендарного правителя

В Крыму возмутились решением подарить Зеленскому меч легендарного правителя - РИА Новости, 02.03.2024

В Крыму возмутились решением подарить Зеленскому меч легендарного правителя

Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер назвал историческим позором решение властей Болгарии подарить Владимиру Зеленскому меч... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T09:25

2024-03-02T09:25

2024-03-02T09:25

республика крым

владимир зеленский

иван абажер

николай денков

болгария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67ed9c47e5516441e2e016dfcd8b29b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер назвал историческим позором решение властей Болгарии подарить Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата. Ранее украинские СМИ сообщали, что премьер-министр Болгарии Николай Денков во время визита в Киев подарил Зеленскому меч основателя и первого правителя племенной конфедерации Великая Болгария хана Кубрата. "Решение властей Болгарии подарить Зеленскому меч - это исторический позор. Зеленский, который развалил Украину и обрек ее народ на вымирание, не достоин этого подарка", - сказал Абажер РИА Новости. По его словам, властям Болгарии пора начать думать об национальных интересах своей страны, а не прислуживать вместе с Зеленским "заокеанскому хозяину".

https://ria.ru/20240302/ukraina-1930537261.html

https://ria.ru/20240302/zelenskiy-1930623070.html

республика крым

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, владимир зеленский, иван абажер, николай денков, болгария