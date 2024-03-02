https://ria.ru/20240302/mech-1930647294.html
В Крыму возмутились решением подарить Зеленскому меч легендарного правителя
В Крыму возмутились решением подарить Зеленскому меч легендарного правителя - РИА Новости, 02.03.2024
В Крыму возмутились решением подарить Зеленскому меч легендарного правителя
Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер назвал историческим позором решение властей Болгарии подарить Владимиру Зеленскому меч... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:25
2024-03-02T09:25
2024-03-02T09:25
республика крым
владимир зеленский
иван абажер
николай денков
болгария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67ed9c47e5516441e2e016dfcd8b29b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер назвал историческим позором решение властей Болгарии подарить Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата. Ранее украинские СМИ сообщали, что премьер-министр Болгарии Николай Денков во время визита в Киев подарил Зеленскому меч основателя и первого правителя племенной конфедерации Великая Болгария хана Кубрата. "Решение властей Болгарии подарить Зеленскому меч - это исторический позор. Зеленский, который развалил Украину и обрек ее народ на вымирание, не достоин этого подарка", - сказал Абажер РИА Новости. По его словам, властям Болгарии пора начать думать об национальных интересах своей страны, а не прислуживать вместе с Зеленским "заокеанскому хозяину".
https://ria.ru/20240302/ukraina-1930537261.html
https://ria.ru/20240302/zelenskiy-1930623070.html
республика крым
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af481cb7d40e3007f88d43a6b9036562.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, владимир зеленский, иван абажер, николай денков, болгария
Республика Крым, Владимир Зеленский, Иван Абажер, Николай Денков, Болгария
В Крыму возмутились решением подарить Зеленскому меч легендарного правителя
Крымские болгары назвали решение подарить Зеленскому меч хана Кубрата позором