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В Крыму возмутились решением подарить Зеленскому меч легендарного правителя - РИА Новости, 02.03.2024
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09:25 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/mech-1930647294.html
В Крыму возмутились решением подарить Зеленскому меч легендарного правителя
В Крыму возмутились решением подарить Зеленскому меч легендарного правителя - РИА Новости, 02.03.2024
В Крыму возмутились решением подарить Зеленскому меч легендарного правителя
Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер назвал историческим позором решение властей Болгарии подарить Владимиру Зеленскому меч... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:25
2024-03-02T09:25
республика крым
владимир зеленский
иван абажер
николай денков
болгария
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер назвал историческим позором решение властей Болгарии подарить Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата. Ранее украинские СМИ сообщали, что премьер-министр Болгарии Николай Денков во время визита в Киев подарил Зеленскому меч основателя и первого правителя племенной конфедерации Великая Болгария хана Кубрата. "Решение властей Болгарии подарить Зеленскому меч - это исторический позор. Зеленский, который развалил Украину и обрек ее народ на вымирание, не достоин этого подарка", - сказал Абажер РИА Новости. По его словам, властям Болгарии пора начать думать об национальных интересах своей страны, а не прислуживать вместе с Зеленским "заокеанскому хозяину".
https://ria.ru/20240302/ukraina-1930537261.html
https://ria.ru/20240302/zelenskiy-1930623070.html
республика крым
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республика крым, владимир зеленский, иван абажер, николай денков, болгария
Республика Крым, Владимир Зеленский, Иван Абажер, Николай Денков, Болгария
В Крыму возмутились решением подарить Зеленскому меч легендарного правителя

Крымские болгары назвали решение подарить Зеленскому меч хана Кубрата позором

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер назвал историческим позором решение властей Болгарии подарить Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата.
Ранее украинские СМИ сообщали, что премьер-министр Болгарии Николай Денков во время визита в Киев подарил Зеленскому меч основателя и первого правителя племенной конфедерации Великая Болгария хана Кубрата.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Нервы на пределе. Что рассорило главных союзников Украины
Вчера, 08:00
"Решение властей Болгарии подарить Зеленскому меч - это исторический позор. Зеленский, который развалил Украину и обрек ее народ на вымирание, не достоин этого подарка", - сказал Абажер РИА Новости.
По его словам, властям Болгарии пора начать думать об национальных интересах своей страны, а не прислуживать вместе с Зеленским "заокеанскому хозяину".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Раскрыто, чем обернулся "сюрприз" Зеленского для России в Черном море
Вчера, 01:34
 
Республика КрымВладимир ЗеленскийИван АбажерНиколай ДенковБолгария
 
 
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