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В Госдуме назвали позицию Маска по Крыму смелой - РИА Новости, 02.03.2024
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15:44 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/mask-1930706541.html
В Госдуме назвали позицию Маска по Крыму смелой
В Госдуме назвали позицию Маска по Крыму смелой - РИА Новости, 02.03.2024
В Госдуме назвали позицию Маска по Крыму смелой
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал позицию американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, согласившегося с тем, что конфликт... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:44
2024-03-02T15:44
россия
донбасс
украина
михаил шеремет
илон маск
госдума рф
blackwater
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал позицию американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, согласившегося с тем, что конфликт на Украине надо заканчивать, оставив за Россией Крым и Донбасс, смелой и независимой. Ранее Маск согласился с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом, который считает, что конфликт на Украине надо заканчивать, так как Украина себя уничтожает с демографической точки зрения, а в стране царит коррупция. При этом Крым, Донецк и Луганск предлагается оставить за Россией. "Учитывая , что демократия по-американски, очень скора на расправу с вольнодумцами, то смелость и независимость Маска в своих высказываниях вызывает уважение. Современной Америке в лице ее руководства явно не хватает способности к адекватной оценки международной обстановки, открытости и способности к ведению диалога", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, такие представители американского истеблишмента как Маск выполняют важную миссию, являясь своего рода мостом между континентами, позволяющим значительно упростить взаимодействие и коммуникации людей, при этом не давая миру скатиться в слабо прогнозируемый хаос. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240302/mask-1930645006.html
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донбасс
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россия, донбасс, украина, михаил шеремет, илон маск, госдума рф, blackwater, оон, владимир путин, в мире
Россия, Донбасс, Украина, Михаил Шеремет, Илон Маск, Госдума РФ, Blackwater, ООН, Владимир Путин, В мире
В Госдуме назвали позицию Маска по Крыму смелой

Депутат Госдумы Шеремет назвал позицию Илона Маска по Крыму смелой

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал позицию американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, согласившегося с тем, что конфликт на Украине надо заканчивать, оставив за Россией Крым и Донбасс, смелой и независимой.
Ранее Маск согласился с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом, который считает, что конфликт на Украине надо заканчивать, так как Украина себя уничтожает с демографической точки зрения, а в стране царит коррупция. При этом Крым, Донецк и Луганск предлагается оставить за Россией.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Маск сделал неожиданное заявление о судьбе Крыма и Донбасса
Вчера, 09:05
"Учитывая , что демократия по-американски, очень скора на расправу с вольнодумцами, то смелость и независимость Маска в своих высказываниях вызывает уважение. Современной Америке в лице ее руководства явно не хватает способности к адекватной оценки международной обстановки, открытости и способности к ведению диалога", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, такие представители американского истеблишмента как Маск выполняют важную миссию, являясь своего рода мостом между континентами, позволяющим значительно упростить взаимодействие и коммуникации людей, при этом не давая миру скатиться в слабо прогнозируемый хаос.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Хорошо работают". Маск отреагировал на связь ЦРУ с Украиной
28 февраля, 08:53
 
РоссияДонбассУкраинаМихаил ШереметИлон МаскГосдума РФBlackwaterООНВладимир ПутинВ мире
 
 
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