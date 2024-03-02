https://ria.ru/20240302/mask-1930706541.html

В Госдуме назвали позицию Маска по Крыму смелой

В Госдуме назвали позицию Маска по Крыму смелой - РИА Новости, 02.03.2024

В Госдуме назвали позицию Маска по Крыму смелой

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал позицию американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, согласившегося с тем, что конфликт... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T15:44

2024-03-02T15:44

2024-03-02T15:44

россия

донбасс

украина

михаил шеремет

илон маск

госдума рф

blackwater

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал позицию американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, согласившегося с тем, что конфликт на Украине надо заканчивать, оставив за Россией Крым и Донбасс, смелой и независимой. Ранее Маск согласился с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом, который считает, что конфликт на Украине надо заканчивать, так как Украина себя уничтожает с демографической точки зрения, а в стране царит коррупция. При этом Крым, Донецк и Луганск предлагается оставить за Россией. "Учитывая , что демократия по-американски, очень скора на расправу с вольнодумцами, то смелость и независимость Маска в своих высказываниях вызывает уважение. Современной Америке в лице ее руководства явно не хватает способности к адекватной оценки международной обстановки, открытости и способности к ведению диалога", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, такие представители американского истеблишмента как Маск выполняют важную миссию, являясь своего рода мостом между континентами, позволяющим значительно упростить взаимодействие и коммуникации людей, при этом не давая миру скатиться в слабо прогнозируемый хаос. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240302/mask-1930645006.html

https://ria.ru/20240228/mask-1929907280.html

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донбасс, украина, михаил шеремет, илон маск, госдума рф, blackwater, оон, владимир путин, в мире