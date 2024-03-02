https://ria.ru/20240302/marafon-1930683430.html

В Сириусе стартовал марафон "Знание.Первые"

В Сириусе стартовал марафон "Знание.Первые" - РИА Новости, 02.03.2024

В Сириусе стартовал марафон "Знание.Первые"

Торжественная церемония открытия просветительского марафона "Знание.Первые" прошла на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе в субботу, передает корреспондент... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:28

2024-03-02T13:28

2024-03-02T13:28

российское общество "знание"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

максим древаль

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Торжественная церемония открытия просветительского марафона "Знание.Первые" прошла на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе в субботу, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня здесь, на федеральной территории Сириус, собрались десятки тысяч молодых людей из разных стран. Это ярко доказывает то, что все попытки отменить Россию - безуспешны. Россия находится сегодня в авангарде борьбы за правду и новый, справедливый, многополярный мир. И в этом мире у каждого есть пространство для реализации и развития", - сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. Сразу после церемонии открытия прошла лекция генерального директора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва. Как сообщили организаторы марафона, на нём выступят более 100 лекторов - выдающиеся государственные деятели, руководители крупнейших компаний, ученые, спортсмены, представители сферы культуры и лидеры общественного мнения из России, Австрии, Индии, Турции, Сербии, Италии, других стран. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/vfm-1930670824.html

федеральная территория "сириус"

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

российское общество "знание", всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), максим древаль, федеральная территория "сириус"