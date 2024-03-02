https://ria.ru/20240302/livan-1930656147.html

Глава МИД Ливана заявил, что Израиль отказался от прекращения огня

Глава МИД Ливана заявил, что Израиль отказался от прекращения огня - РИА Новости, 02.03.2024

Глава МИД Ливана заявил, что Израиль отказался от прекращения огня

Ливан получает от Израиля сигналы об отказе от прекращения огня, в случае войны будут уничтожены обе страны, заявил в субботу глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T10:32

2024-03-02T10:32

2024-03-02T10:59

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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Ливан получает от Израиля сигналы об отказе от прекращения огня, в случае войны будут уничтожены обе страны, заявил в субботу глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб."Мы направляли так много сообщений через западные державы… мы просили о прекращении огня, но Израиль отвечает, что не хочет этого", - сказал министр на панельной сессии на Дипломатическом форуме в Анталье."Мы сейчас на развилке, да, мы испуганы, но пусть Израиль не думает, что может прийти в Ливан, как на пикник и устроить войну. Эта война будет уже региональной. С "Хезболлах" лучше не играться, Израиль это хорошо знает. Мы боимся, что нашу страну уничтожат, но они (Израиль - ред.) тоже понесут ущерб", - добавил Бу Хабиб."В то же время мы получаем сообщения, что Израиль хочет обсуждать на переговорах ситуацию с границей", - подчеркнул министр.Ранее Байден заявил, что надеется на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа к началу следующей недели. Во вторник представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что посредники пока не добились прорыва на переговорах о достижении перемирия в секторе Газа.В свою очередь, посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль заявил РИА Новости, что не исключает достижения договоренности о прекращении огня в секторе Газа во время Рамадана.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля , которые оказались в аналогичной ситуации.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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https://ria.ru/20240229/gaza-1930106152.html

https://ria.ru/20240301/gaza-1930480099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, оон, хамас