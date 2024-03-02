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Бондарчук рассказал о дальнейших планах на фильм "Лед" - РИА Новости, 02.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:58 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/led-1930727514.html
Бондарчук рассказал о дальнейших планах на фильм "Лед"
Бондарчук рассказал о дальнейших планах на фильм "Лед" - РИА Новости, 02.03.2024
Бондарчук рассказал о дальнейших планах на фильм "Лед"
Режиссер Федор Бондарчук на вопрос о продолжении фильма "Лед" ответил, что есть планы трансформировать проект. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:58
2024-03-02T17:58
культура
россия
федор бондарчук
мария аронова
александр петров (актер)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук на вопрос о продолжении фильма "Лед" ответил, что есть планы трансформировать проект. Кассовые сборы фильма " Лёд 3" в России за 10 дней показов превысили миллиард рублей. "Есть планы в этой Вселенной немножко трансформировать проект", - сказал он в ходе творческой встречи на выставке "Россия". Первый фильм "Лёд" вышел в прокат в 2017 году, его снял режиссер Олег Трофим. Вторую часть от режиссёра Жоры Крыжовникова зрители увидели в 2020 году. Ведущие роли в новой картине сыграли выпускники школы-студии МХАТ и ВГИКа - молодые актеры Анна Савранская и Степан Белозеров. К своим героям предыдущих фильмов вернулись Александр Петров и Мария Аронова. По сюжету, дочь героев первого фильма Надя выросла и стала фигуристкой, а также встретила свою любовь - молодого хоккеиста. Беспокоящийся за единственного ребенка отец Нади разлучает ее с возлюбленным, но препятствия только укрепляют их чувства и проводят к счастливому финалу.
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россия, федор бондарчук, мария аронова, александр петров (актер), вгик
Культура, Россия, Федор Бондарчук, Мария Аронова, Александр Петров (актер), ВГИК
Бондарчук рассказал о дальнейших планах на фильм "Лед"

Бондарчук о продолжении фильма "Лед": есть планы трансформировать проект

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Федор Бондарчук на премьере фильма "Лёд 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Режиссер Федор Бондарчук на премьере фильма Лёд 3 в киноцентре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Федор Бондарчук на премьере фильма "Лёд 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук на вопрос о продолжении фильма "Лед" ответил, что есть планы трансформировать проект.
Кассовые сборы фильма " Лёд 3" в России за 10 дней показов превысили миллиард рублей.
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Съемки фильма "Лед 3"
Съемки фильма Лед 3
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
1 из 7
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Съемки фильма "Лед 3"
Съемки фильма Лед 3
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
2 из 7
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Съемки фильма "Лед 3"
Съемки фильма Лед 3
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
3 из 7
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Съемки фильма "Лед 3"
Съемки фильма Лед 3
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
4 из 7
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Съемки фильма "Лед 3"
Съемки фильма Лед 3
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
5 из 7
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Съемки фильма "Лед 3"
Съемки фильма Лед 3
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
6 из 7
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Съемки фильма "Лед 3"
Съемки фильма Лед 3
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
7 из 7
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
1 из 7
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
2 из 7
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
3 из 7
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
4 из 7
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
5 из 7
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
6 из 7
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
7 из 7
«
"Есть планы в этой Вселенной немножко трансформировать проект", - сказал он в ходе творческой встречи на выставке "Россия".
Первый фильм "Лёд" вышел в прокат в 2017 году, его снял режиссер Олег Трофим. Вторую часть от режиссёра Жоры Крыжовникова зрители увидели в 2020 году.
Ведущие роли в новой картине сыграли выпускники школы-студии МХАТ и ВГИКа - молодые актеры Анна Савранская и Степан Белозеров. К своим героям предыдущих фильмов вернулись Александр Петров и Мария Аронова. По сюжету, дочь героев первого фильма Надя выросла и стала фигуристкой, а также встретила свою любовь - молодого хоккеиста. Беспокоящийся за единственного ребенка отец Нади разлучает ее с возлюбленным, но препятствия только укрепляют их чувства и проводят к счастливому финалу.
Творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком на Международной выставке-форуме Россия. 2 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
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