Бондарчук рассказал о дальнейших планах на фильм "Лед"
Бондарчук о продолжении фильма "Лед": есть планы трансформировать проект
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Федор Бондарчук на премьере фильма "Лёд 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Режиссер Федор Бондарчук на премьере фильма "Лёд 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук на вопрос о продолжении фильма "Лед" ответил, что есть планы трансформировать проект.
Кассовые сборы фильма " Лёд 3" в России за 10 дней показов превысили миллиард рублей.
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Съемки фильма "Лед 3"
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
1 из 7
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Съемки фильма "Лед 3"
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
2 из 7
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Съемки фильма "Лед 3"
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
3 из 7
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Съемки фильма "Лед 3"
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
4 из 7
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Съемки фильма "Лед 3"
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
5 из 7
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Съемки фильма "Лед 3"
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
6 из 7
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Съемки фильма "Лед 3"
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
7 из 7
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
1 из 7
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
2 из 7
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
3 из 7
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
4 из 7
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
5 из 7
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
6 из 7
Съемки фильма "Лед 3"
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
7 из 7
«
"Есть планы в этой Вселенной немножко трансформировать проект", - сказал он в ходе творческой встречи на выставке "Россия".
Первый фильм "Лёд" вышел в прокат в 2017 году, его снял режиссер Олег Трофим. Вторую часть от режиссёра Жоры Крыжовникова зрители увидели в 2020 году.
Ведущие роли в новой картине сыграли выпускники школы-студии МХАТ и ВГИКа - молодые актеры Анна Савранская и Степан Белозеров. К своим героям предыдущих фильмов вернулись Александр Петров и Мария Аронова. По сюжету, дочь героев первого фильма Надя выросла и стала фигуристкой, а также встретила свою любовь - молодого хоккеиста. Беспокоящийся за единственного ребенка отец Нади разлучает ее с возлюбленным, но препятствия только укрепляют их чувства и проводят к счастливому финалу.