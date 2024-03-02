https://ria.ru/20240302/led-1930727514.html

Бондарчук рассказал о дальнейших планах на фильм "Лед"

Бондарчук рассказал о дальнейших планах на фильм "Лед" - РИА Новости, 02.03.2024

Бондарчук рассказал о дальнейших планах на фильм "Лед"

Режиссер Федор Бондарчук на вопрос о продолжении фильма "Лед" ответил, что есть планы трансформировать проект. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:58

2024-03-02T17:58

2024-03-02T17:58

культура

россия

федор бондарчук

мария аронова

александр петров (актер)

вгик

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук на вопрос о продолжении фильма "Лед" ответил, что есть планы трансформировать проект. Кассовые сборы фильма " Лёд 3" в России за 10 дней показов превысили миллиард рублей. "Есть планы в этой Вселенной немножко трансформировать проект", - сказал он в ходе творческой встречи на выставке "Россия". Первый фильм "Лёд" вышел в прокат в 2017 году, его снял режиссер Олег Трофим. Вторую часть от режиссёра Жоры Крыжовникова зрители увидели в 2020 году. Ведущие роли в новой картине сыграли выпускники школы-студии МХАТ и ВГИКа - молодые актеры Анна Савранская и Степан Белозеров. К своим героям предыдущих фильмов вернулись Александр Петров и Мария Аронова. По сюжету, дочь героев первого фильма Надя выросла и стала фигуристкой, а также встретила свою любовь - молодого хоккеиста. Беспокоящийся за единственного ребенка отец Нади разлучает ее с возлюбленным, но препятствия только укрепляют их чувства и проводят к счастливому финалу.

https://ria.ru/20240302/kinoindustriya-1930726576.html

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россия, федор бондарчук, мария аронова, александр петров (актер), вгик