https://ria.ru/20240302/lavrov-1930702913.html
Лавров опроверг заявления о том, что ОДКБ бросила Армению в беде
Лавров опроверг заявления о том, что ОДКБ бросила Армению в беде - РИА Новости, 02.03.2024
Лавров опроверг заявления о том, что ОДКБ бросила Армению в беде
Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:26
2024-03-02T15:26
2024-03-02T15:35
армения
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сергей лавров
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Заявления, что ОДКБ бросила Армению в беде, тоже не соответствуют действительности", - заявил Лавров на своем брифинге.Он напомнил, что когда организация ОДКБ в ответ на просьбу Еревана направила свою миссию экспертов для изучения ситуации на месте, она вернулась и предложила развернуть на армянской территории на границе с Азербайджаном миротворческую миссию наблюдателей."Мы на встрече министров иностранных дел в Ереване осенью 2022 года, накануне саммита ОДКБ, согласовали текстуально, дословно, до последней запятой текст мандата миротворцев ОДКБ на армянской территории. Он был согласован. До позднего вечера мы этим занимались, все подтвердили, что документ готов. Утром он был представлен на утверждение саммита ОДКБ, глав государств как согласованный документ по линии МИДов и министерств обороны. Все были за, но Никол Воваевич Пашинян, будучи председателем заседания, сказал, что он не устраивает Ереван, этот документ, потому что ОДКБ не выступило с резким осуждением действий Азербайджана", - напомнил Лавров.
https://ria.ru/20240229/armeniya-1930318877.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Армения, ОДКБ, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Ереван, Россия, Никол Пашинян
Лавров опроверг заявления о том, что ОДКБ бросила Армению в беде
Лавров опроверг заявления о том, что ОДКБ бросила Армению в ситуации с Карабахом
АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Заявления, что ОДКБ бросила Армению в беде, тоже не соответствуют действительности", - заявил Лавров на своем брифинге.
Он напомнил, что когда организация ОДКБ в ответ на просьбу Еревана
направила свою миссию экспертов для изучения ситуации на месте, она вернулась и предложила развернуть на армянской территории на границе с Азербайджаном
миротворческую миссию наблюдателей.
"Мы на встрече министров иностранных дел в Ереване осенью 2022 года, накануне саммита ОДКБ, согласовали текстуально, дословно, до последней запятой текст мандата миротворцев ОДКБ на армянской территории. Он был согласован. До позднего вечера мы этим занимались, все подтвердили, что документ готов. Утром он был представлен на утверждение саммита ОДКБ, глав государств как согласованный документ по линии МИДов и министерств обороны. Все были за, но Никол Воваевич Пашинян, будучи председателем заседания, сказал, что он не устраивает Ереван, этот документ, потому что ОДКБ не выступило с резким осуждением действий Азербайджана", - напомнил Лавров.
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