Рейтинг@Mail.ru
Лавров опроверг заявления о том, что ОДКБ бросила Армению в беде - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 02.03.2024 (обновлено: 15:35 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930702913.html
Лавров опроверг заявления о том, что ОДКБ бросила Армению в беде
Лавров опроверг заявления о том, что ОДКБ бросила Армению в беде - РИА Новости, 02.03.2024
Лавров опроверг заявления о том, что ОДКБ бросила Армению в беде
Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:26
2024-03-02T15:35
армения
одкб
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
ереван
россия
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:80:2874:1696_1920x0_80_0_0_5792c6754ebd90b10393d74d58f4f8dc.jpg
АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Заявления, что ОДКБ бросила Армению в беде, тоже не соответствуют действительности", - заявил Лавров на своем брифинге.Он напомнил, что когда организация ОДКБ в ответ на просьбу Еревана направила свою миссию экспертов для изучения ситуации на месте, она вернулась и предложила развернуть на армянской территории на границе с Азербайджаном миротворческую миссию наблюдателей."Мы на встрече министров иностранных дел в Ереване осенью 2022 года, накануне саммита ОДКБ, согласовали текстуально, дословно, до последней запятой текст мандата миротворцев ОДКБ на армянской территории. Он был согласован. До позднего вечера мы этим занимались, все подтвердили, что документ готов. Утром он был представлен на утверждение саммита ОДКБ, глав государств как согласованный документ по линии МИДов и министерств обороны. Все были за, но Никол Воваевич Пашинян, будучи председателем заседания, сказал, что он не устраивает Ереван, этот документ, потому что ОДКБ не выступило с резким осуждением действий Азербайджана", - напомнил Лавров.
https://ria.ru/20240229/armeniya-1930318877.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_5c74b94ee4770be71c023febe22b9a30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, одкб, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, ереван, россия, никол пашинян
Армения, ОДКБ, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Ереван, Россия, Никол Пашинян
Лавров опроверг заявления о том, что ОДКБ бросила Армению в беде

Лавров опроверг заявления о том, что ОДКБ бросила Армению в ситуации с Карабахом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Заявления, что ОДКБ бросила Армению в беде, тоже не соответствуют действительности", - заявил Лавров на своем брифинге.
Он напомнил, что когда организация ОДКБ в ответ на просьбу Еревана направила свою миссию экспертов для изучения ситуации на месте, она вернулась и предложила развернуть на армянской территории на границе с Азербайджаном миротворческую миссию наблюдателей.
"Мы на встрече министров иностранных дел в Ереване осенью 2022 года, накануне саммита ОДКБ, согласовали текстуально, дословно, до последней запятой текст мандата миротворцев ОДКБ на армянской территории. Он был согласован. До позднего вечера мы этим занимались, все подтвердили, что документ готов. Утром он был представлен на утверждение саммита ОДКБ, глав государств как согласованный документ по линии МИДов и министерств обороны. Все были за, но Никол Воваевич Пашинян, будучи председателем заседания, сказал, что он не устраивает Ереван, этот документ, потому что ОДКБ не выступило с резким осуждением действий Азербайджана", - напомнил Лавров.
Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян
В Ереване заявили о попытках "затащить" Армению в Союзное государство
29 февраля, 17:45
 
АрменияОДКБСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреЕреванРоссияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала