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Россию тревожит намерение Израиля зачистить Рафах, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2024
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14:58 02.03.2024 (обновлено: 15:14 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930698033.html
Россию тревожит намерение Израиля зачистить Рафах, заявил Лавров
Россию тревожит намерение Израиля зачистить Рафах, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2024
Россию тревожит намерение Израиля зачистить Рафах, заявил Лавров
Россию тревожит намерение Израиля "зачистить" Рафах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:58
2024-03-02T15:14
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израиль
рафах (провинция)
в мире
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Россию тревожит намерение Израиля "зачистить" Рафах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, Израиль пока не меняет своей задачи "зачистить Газу полностью, ликвидировать (палестинское движение - ред.) ХАМАС"."Волнует нас и то, что сейчас, прямо накануне священного (для мусульман - ред.) месяца Рамадан, готовится операция по зачистке Рафаха, где скопилось две трети, наверное, всего населения Газы, которые спасались от насилия на остальной территории сектора", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Он добавил, что в случае операции огромное количество беженцев уйдет в Египет, который, в свою очередь, заявлял о неприемлемости таких действий. По словам Лаврова, это будет "этнической чисткой фактически"."Также звучат заявления о том, что сектор Газа должен быть буферной зоной для Израиля. И израильское руководство заявило, что речь идет не о создании палестинского государства, а об обеспечении безопасности еврейского государства. Это противоречит на 100% всем решениям ООН", - отметил министр.Лавров также отметил, что "серьезные события происходят на Западном берегу реки Иордан, где участились рейды израильской армии против палестинцев".
https://ria.ru/20240302/gaza-1930628180.html
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россия, израиль, рафах (провинция), в мире, сергей лавров, хамас, оон
Россия, Израиль, Рафах (провинция), В мире, Сергей Лавров, ХАМАС, ООН
Россию тревожит намерение Израиля зачистить Рафах, заявил Лавров

Лавров: Россию тревожит намерение Израиля зачистить Рафах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Россию тревожит намерение Израиля "зачистить" Рафах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, Израиль пока не меняет своей задачи "зачистить Газу полностью, ликвидировать (палестинское движение - ред.) ХАМАС".
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«
"Волнует нас и то, что сейчас, прямо накануне священного (для мусульман - ред.) месяца Рамадан, готовится операция по зачистке Рафаха, где скопилось две трети, наверное, всего населения Газы, которые спасались от насилия на остальной территории сектора", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что в случае операции огромное количество беженцев уйдет в Египет, который, в свою очередь, заявлял о неприемлемости таких действий. По словам Лаврова, это будет "этнической чисткой фактически".
«
"Также звучат заявления о том, что сектор Газа должен быть буферной зоной для Израиля. И израильское руководство заявило, что речь идет не о создании палестинского государства, а об обеспечении безопасности еврейского государства. Это противоречит на 100% всем решениям ООН", - отметил министр.
Лавров также отметил, что "серьезные события происходят на Западном берегу реки Иордан, где участились рейды израильской армии против палестинцев".
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РоссияИзраильРафах (провинция)В миреСергей ЛавровХАМАСООН
 
 
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