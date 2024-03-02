https://ria.ru/20240302/lavrov-1930698033.html

Россию тревожит намерение Израиля зачистить Рафах, заявил Лавров

Россию тревожит намерение Израиля зачистить Рафах, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2024

Россию тревожит намерение Израиля зачистить Рафах, заявил Лавров

Россию тревожит намерение Израиля "зачистить" Рафах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:58

2024-03-02T14:58

2024-03-02T15:14

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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Россию тревожит намерение Израиля "зачистить" Рафах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, Израиль пока не меняет своей задачи "зачистить Газу полностью, ликвидировать (палестинское движение - ред.) ХАМАС"."Волнует нас и то, что сейчас, прямо накануне священного (для мусульман - ред.) месяца Рамадан, готовится операция по зачистке Рафаха, где скопилось две трети, наверное, всего населения Газы, которые спасались от насилия на остальной территории сектора", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Он добавил, что в случае операции огромное количество беженцев уйдет в Египет, который, в свою очередь, заявлял о неприемлемости таких действий. По словам Лаврова, это будет "этнической чисткой фактически"."Также звучат заявления о том, что сектор Газа должен быть буферной зоной для Израиля. И израильское руководство заявило, что речь идет не о создании палестинского государства, а об обеспечении безопасности еврейского государства. Это противоречит на 100% всем решениям ООН", - отметил министр.Лавров также отметил, что "серьезные события происходят на Западном берегу реки Иордан, где участились рейды израильской армии против палестинцев".

https://ria.ru/20240302/gaza-1930628180.html

https://ria.ru/20240302/khamas-1930671415.html

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россия, израиль, рафах (провинция), в мире, сергей лавров, хамас, оон