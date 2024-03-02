https://ria.ru/20240302/lavrov-1930697768.html

Лавров рассказал о процессе нормализации отношений Турции и Сирии

Лавров рассказал о процессе нормализации отношений Турции и Сирии - РИА Новости, 02.03.2024

Лавров рассказал о процессе нормализации отношений Турции и Сирии

Сейчас практические шаги по нормализации отношений Турции и Сирии невозможны из-за ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:56

2024-03-02T14:56

2024-03-02T15:07

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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Сейчас практические шаги по нормализации отношений Турции и Сирии невозможны из-за ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы подтверждаем нашу заинтересованность содействовать нормализации отношений между Сирией и Турцией… Мы над этим работали и, собственно, продолжаем работать, но сейчас практические шаги невозможны из-за того, что происходящее в секторе Газа и на других палестинских территориях напрямую затрагивает всех участников этого процесса", - сказал министр на пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума."Я имею ввиду начатые американцами бомбардировки неких объектов, принадлежащих проиранским силам, бомбардировки и Ирака, и Сирии, и Йемена", - добавил Лавров, отметив, что такие действия не могут не отвлекать внимание от "нормального процесса выстраивания отношений между Сирией и Турцией" при участии российской стороны.В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.

https://ria.ru/20240208/siriya-1926199959.html

https://ria.ru/20231208/turtsiya-1914517018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, сирия, сергей лавров, россия