Лавров рассказал о процессе нормализации отношений Турции и Сирии
Лавров: шаги по нормализации отношений Турции и Сирии пока невозможны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Сейчас практические шаги по нормализации отношений Турции и Сирии невозможны из-за ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы подтверждаем нашу заинтересованность содействовать нормализации отношений между Сирией и Турцией… Мы над этим работали и, собственно, продолжаем работать, но сейчас практические шаги невозможны из-за того, что происходящее в секторе Газа и на других палестинских территориях напрямую затрагивает всех участников этого процесса", - сказал министр на пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума.
"Я имею ввиду начатые американцами бомбардировки неких объектов, принадлежащих проиранским силам, бомбардировки и Ирака, и Сирии, и Йемена", - добавил Лавров, отметив, что такие действия не могут не отвлекать внимание от "нормального процесса выстраивания отношений между Сирией и Турцией" при участии российской стороны.
В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.