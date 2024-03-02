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Лавров рассказал о процессе нормализации отношений Турции и Сирии - РИА Новости, 02.03.2024
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14:56 02.03.2024 (обновлено: 15:07 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930697768.html
Лавров рассказал о процессе нормализации отношений Турции и Сирии
Лавров рассказал о процессе нормализации отношений Турции и Сирии - РИА Новости, 02.03.2024
Лавров рассказал о процессе нормализации отношений Турции и Сирии
Сейчас практические шаги по нормализации отношений Турции и Сирии невозможны из-за ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:56
2024-03-02T15:07
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Сейчас практические шаги по нормализации отношений Турции и Сирии невозможны из-за ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы подтверждаем нашу заинтересованность содействовать нормализации отношений между Сирией и Турцией… Мы над этим работали и, собственно, продолжаем работать, но сейчас практические шаги невозможны из-за того, что происходящее в секторе Газа и на других палестинских территориях напрямую затрагивает всех участников этого процесса", - сказал министр на пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума."Я имею ввиду начатые американцами бомбардировки неких объектов, принадлежащих проиранским силам, бомбардировки и Ирака, и Сирии, и Йемена", - добавил Лавров, отметив, что такие действия не могут не отвлекать внимание от "нормального процесса выстраивания отношений между Сирией и Турцией" при участии российской стороны.В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
https://ria.ru/20240208/siriya-1926199959.html
https://ria.ru/20231208/turtsiya-1914517018.html
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в мире, турция, сирия, сергей лавров, россия
В мире, Турция, Сирия, Сергей Лавров, Россия
Лавров рассказал о процессе нормализации отношений Турции и Сирии

Лавров: шаги по нормализации отношений Турции и Сирии пока невозможны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Сейчас практические шаги по нормализации отношений Турции и Сирии невозможны из-за ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы подтверждаем нашу заинтересованность содействовать нормализации отношений между Сирией и Турцией… Мы над этим работали и, собственно, продолжаем работать, но сейчас практические шаги невозможны из-за того, что происходящее в секторе Газа и на других палестинских территориях напрямую затрагивает всех участников этого процесса", - сказал министр на пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума.
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"Я имею ввиду начатые американцами бомбардировки неких объектов, принадлежащих проиранским силам, бомбардировки и Ирака, и Сирии, и Йемена", - добавил Лавров, отметив, что такие действия не могут не отвлекать внимание от "нормального процесса выстраивания отношений между Сирией и Турцией" при участии российской стороны.
В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
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