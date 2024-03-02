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Лавров не подтвердил, что Ереван обсуждает тему российских пограничников - РИА Новости, 02.03.2024
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14:43 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930695985.html
Лавров не подтвердил, что Ереван обсуждает тему российских пограничников
Лавров не подтвердил, что Ереван обсуждает тему российских пограничников - РИА Новости, 02.03.2024
Лавров не подтвердил, что Ереван обсуждает тему российских пограничников
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не может подтвердить информацию, что в Армении обсуждают целесообразность нахождения российских... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:43
2024-03-02T14:43
в мире
ереван
россия
армения
мария захарова
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не может подтвердить информацию, что в Армении обсуждают целесообразность нахождения российских пограничников в ереванском аэропорту "Звартноц". "Я не могу подтвердить эти сообщения, хотя это вполне выписывается в логику тех позиций, которые сейчас излагает армянское руководство: и премьер-министр (Никол) Пашинян, и спикер армянского парламента, и другие деятели", - сказал министр в ходе пресс-конференции, комментируя вопрос об обсуждении в Ереване целесообразности нахождения российских пограничников. Двадцать седьмого февраля спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть ереванский международный аэропорт "Звартноц", добавив, что армянская сторона сама защитит границы страны. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не получала от Еревана обращений по поводу вывода российских пограничников из этого аэропорта. В пятницу секретарь правящей фракции армянского парламента "Гражданский договор" Артур Ованнисян заявил, что его политическую силу беспокоит присутствие российских пограничников и по этому вопросу ведутся обсуждения.
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930695535.html
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в мире, ереван, россия, армения, мария захарова, сергей лавров
В мире, Ереван, Россия, Армения, Мария Захарова, Сергей Лавров
Лавров не подтвердил, что Ереван обсуждает тему российских пограничников

Лавров не подтвердил, что Ереван обсуждает пребывание российских пограничников

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не может подтвердить информацию, что в Армении обсуждают целесообразность нахождения российских пограничников в ереванском аэропорту "Звартноц".
"Я не могу подтвердить эти сообщения, хотя это вполне выписывается в логику тех позиций, которые сейчас излагает армянское руководство: и премьер-министр (Никол) Пашинян, и спикер армянского парламента, и другие деятели", - сказал министр в ходе пресс-конференции, комментируя вопрос об обсуждении в Ереване целесообразности нахождения российских пограничников.
Двадцать седьмого февраля спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть ереванский международный аэропорт "Звартноц", добавив, что армянская сторона сама защитит границы страны. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не получала от Еревана обращений по поводу вывода российских пограничников из этого аэропорта. В пятницу секретарь правящей фракции армянского парламента "Гражданский договор" Артур Ованнисян заявил, что его политическую силу беспокоит присутствие российских пограничников и по этому вопросу ведутся обсуждения.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
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В миреЕреванРоссияАрменияМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
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