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Лавров прокомментировал запись военных ФРГ и заявления Макрона и Остина - РИА Новости, 02.03.2024
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14:41 02.03.2024 (обновлено: 18:06 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930695781.html
Лавров прокомментировал запись военных ФРГ и заявления Макрона и Остина
Лавров прокомментировал запись военных ФРГ и заявления Макрона и Остина - РИА Новости, 02.03.2024
Лавров прокомментировал запись военных ФРГ и заявления Макрона и Остина
Опубликованная запись разговора военных ФРГ, заявления президента Франции Эммануэля Макрона и шефа Пентагона Ллойда Остина указывают на то, что лагерь войны в... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:41
2024-03-02T18:06
в мире
германия
россия
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сергей лавров
олаф шольц
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министерство обороны сша
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — РИА Новости. Опубликованная запись разговора военных ФРГ, заявления президента Франции Эммануэля Макрона и шефа Пентагона Ллойда Остина указывают на то, что лагерь войны в Европе по-прежнему силен и не хочет менять свой курс на стратегическое поражение России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Ситуация однозначно указывает на то, что лагерь войны в Европе по-прежнему очень и очень силен", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье.Лавров подчеркнул, что последние заявления Макрона, Остина, разговор немецких генералов "говорят о том, что партия войны не хочет никак изменять свой курс на нанесение стратегического поражения России на поле боя"."Мы в последнее время стали свидетелями фактов, которые вскрылись о противостоянии канцлера (ФРГ Олафа) Шольца с бундесвером о каких-то хитрых замыслах бундесвера, которые стали явными из-за публикации аудиозаписи, о том, как тщательно они готовят атаку на Крымский мост, другие объекты, прежде всего, склады с боеприпасами, и, главное, как при этом хотят обязательно всех обмануть, чтобы подумали не на них, а на американцев, британцев, поскольку они и так уже там находятся. Ну, это вообще кричащее саморазоблачение. Это такое же разоблачение в военной области, как в области политической было признание Меркель, Оланда и Порошенко, что никто не собирался выполнять Минские договоренности", — добавил министр.Ранее глава Пентагона Остин заявил, что в случае поражения Украины НАТО будет вынуждено выступить против России.Ранее в министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора военных ФРГ об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров. Позднее издание Welt сообщило, что запись распространяется среди рядовых служащих в бундесвере и военные считают ее аутентичной. Издание Bild в свою очередь сообщило о том, что многое говорит о подлинности записи, а в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших её.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, и судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что всё-таки немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Из слов Шольца также следует, что британские и французские войска участвуют в размещении ракет дальнего радиуса действия на Украине.
https://ria.ru/20240301/sholts-1930546828.html
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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в мире, германия, россия, украина, сергей лавров, олаф шольц, эммануэль макрон, министерство обороны сша, нато, welt, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Германия, Россия, Украина, Сергей Лавров, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Министерство обороны США, НАТО, Welt, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Лавров прокомментировал запись военных ФРГ и заявления Макрона и Остина

Лавров: "лагерь войны" в Европе по-прежнему силен, они не меняют своего курса

© POOL | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров
© POOL
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Сергей Лавров . Архивное фото
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — РИА Новости. Опубликованная запись разговора военных ФРГ, заявления президента Франции Эммануэля Макрона и шефа Пентагона Ллойда Остина указывают на то, что лагерь войны в Европе по-прежнему силен и не хочет менять свой курс на стратегическое поражение России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Ситуация однозначно указывает на то, что лагерь войны в Европе по-прежнему очень и очень силен", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье.
Лавров подчеркнул, что последние заявления Макрона, Остина, разговор немецких генералов "говорят о том, что партия войны не хочет никак изменять свой курс на нанесение стратегического поражения России на поле боя".
«
"Мы в последнее время стали свидетелями фактов, которые вскрылись о противостоянии канцлера (ФРГ Олафа) Шольца с бундесвером о каких-то хитрых замыслах бундесвера, которые стали явными из-за публикации аудиозаписи, о том, как тщательно они готовят атаку на Крымский мост, другие объекты, прежде всего, склады с боеприпасами, и, главное, как при этом хотят обязательно всех обмануть, чтобы подумали не на них, а на американцев, британцев, поскольку они и так уже там находятся. Ну, это вообще кричащее саморазоблачение. Это такое же разоблачение в военной области, как в области политической было признание Меркель, Оланда и Порошенко, что никто не собирался выполнять Минские договоренности", — добавил министр.
Ранее глава Пентагона Остин заявил, что в случае поражения Украины НАТО будет вынуждено выступить против России.
Ранее в министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора военных ФРГ об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров. Позднее издание Welt сообщило, что запись распространяется среди рядовых служащих в бундесвере и военные считают ее аутентичной. Издание Bild в свою очередь сообщило о том, что многое говорит о подлинности записи, а в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших её.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, и судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
СМИ раскрыли, что Макрон и Шольц думают друг о друге
1 марта, 17:15
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что всё-таки немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Из слов Шольца также следует, что британские и французские войска участвуют в размещении ракет дальнего радиуса действия на Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Россия не видит доброй воли Запада к мирному урегулированию, заявил Лавров
Вчера, 14:52
 
В миреГерманияРоссияУкраинаСергей ЛавровОлаф ШольцЭммануэль МакронМинистерство обороны СШАНАТОWeltРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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