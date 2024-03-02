https://ria.ru/20240302/lavrov-1930689002.html
Лавров и глава МИД Словакии обсудили ситуацию на Украине
Лавров и глава МИД Словакии обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.03.2024
Лавров и глава МИД Словакии обсудили ситуацию на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его словацкий коллега Юрай Бланар обсудили ситуацию вокруг Украины, Москва подтвердила готовность к восстановлению отношений с... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:01
2024-03-02T14:01
2024-03-02T14:11
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его словацкий коллега Юрай Бланар обсудили ситуацию вокруг Украины, Москва подтвердила готовность к восстановлению отношений с Братиславой на межпарламентском уровне, заявили в МИД РФ."Состоялся обмен мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства."С российской стороны подтверждена готовность к восстановлению отношений со Словакией на межпарламентском уровне, в культурно-гуманитарной и военно-мемориальной областях", — добавили там.Лавров, который принимает участие 1-2 марта в Анталийском дипломатическом форуме, накануне провел ряд встреч с зарубежными коллегами и выступил на специальной сессии.Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.
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РИА Новости
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россия, словакия, украина, в мире, сергей лавров, москва
Россия, Словакия, Украина, В мире, Сергей Лавров, Москва
Лавров и глава МИД Словакии обсудили ситуацию на Украине
Лавров и глава МИД Словакии обсудили восстановление межпарламентских отношений
АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его словацкий коллега Юрай Бланар обсудили ситуацию вокруг Украины, Москва подтвердила готовность к восстановлению отношений с Братиславой на межпарламентском уровне, заявили в МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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"С российской стороны подтверждена готовность к восстановлению отношений со Словакией
на межпарламентском уровне, в культурно-гуманитарной и военно-мемориальной областях", — добавили там.
Лавров, который принимает участие 1-2 марта в Анталийском дипломатическом форуме, накануне провел ряд встреч с зарубежными коллегами и выступил на специальной сессии.
Предыдущий дипломатический форум в Анталье
состоялся в марте 2022 года.
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