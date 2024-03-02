https://ria.ru/20240302/lavrov-1930689002.html

Лавров и глава МИД Словакии обсудили ситуацию на Украине

Лавров и глава МИД Словакии обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.03.2024

Лавров и глава МИД Словакии обсудили ситуацию на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его словацкий коллега Юрай Бланар обсудили ситуацию вокруг Украины, Москва подтвердила готовность к восстановлению отношений с... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:01

2024-03-02T14:01

2024-03-02T14:11

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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его словацкий коллега Юрай Бланар обсудили ситуацию вокруг Украины, Москва подтвердила готовность к восстановлению отношений с Братиславой на межпарламентском уровне, заявили в МИД РФ."Состоялся обмен мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства."С российской стороны подтверждена готовность к восстановлению отношений со Словакией на межпарламентском уровне, в культурно-гуманитарной и военно-мемориальной областях", — добавили там.Лавров, который принимает участие 1-2 марта в Анталийском дипломатическом форуме, накануне провел ряд встреч с зарубежными коллегами и выступил на специальной сессии.Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.

https://ria.ru/20240227/fitso-1929710477.html

https://ria.ru/20240225/ukraina-1929379001.html

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словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, словакия, украина, в мире, сергей лавров, москва