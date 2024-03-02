https://ria.ru/20240302/lavrov-1930669752.html
Лавров проводит встречу с главой МИД Узбекистана в Анталье
Лавров проводит встречу с главой МИД Узбекистана в Анталье - РИА Новости, 02.03.2024
Лавров проводит встречу с главой МИД Узбекистана в Анталье
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым на полях дипломатического форума в Анталье, передает... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:07
2024-03-02T12:07
2024-03-02T12:07
сергей лавров
анталья (провинция)
турция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым на полях дипломатического форума в Анталье, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит в закрытом от прессы режиме в формате "тет-а-тет". Лавров, который принимает участие 1-2 марта в Анталийском дипломатическом форуме, накануне провел ряд встреч с зарубежными коллегами и выступил на специальной сессии. Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930633606.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, анталья (провинция), турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Сергей Лавров, Анталья (провинция), Турция, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
Лавров проводит встречу с главой МИД Узбекистана в Анталье
Лавров проводит встречу с главой МИД Узбекистана на полях дипфорума в Анталье