https://ria.ru/20240302/lavrov-1930669752.html

Лавров проводит встречу с главой МИД Узбекистана в Анталье

Лавров проводит встречу с главой МИД Узбекистана в Анталье - РИА Новости, 02.03.2024

Лавров проводит встречу с главой МИД Узбекистана в Анталье

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым на полях дипломатического форума в Анталье, передает... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:07

2024-03-02T12:07

2024-03-02T12:07

сергей лавров

анталья (провинция)

турция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741571768_0:102:3085:1837_1920x0_80_0_0_3ab495455ff4f151640ac9218c1dbdb3.jpg

АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым на полях дипломатического форума в Анталье, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит в закрытом от прессы режиме в формате "тет-а-тет". Лавров, который принимает участие 1-2 марта в Анталийском дипломатическом форуме, накануне провел ряд встреч с зарубежными коллегами и выступил на специальной сессии. Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.

https://ria.ru/20240302/lavrov-1930633606.html

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930550682.html

анталья (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, анталья (провинция), турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика