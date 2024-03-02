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СМИ: Лавров рассмеялся после вопроса о заявлениях Макрона по Украине - РИА Новости, 02.03.2024
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06:01 02.03.2024 (обновлено: 07:20 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930633606.html
СМИ: Лавров рассмеялся после вопроса о заявлениях Макрона по Украине
СМИ: Лавров рассмеялся после вопроса о заявлениях Макрона по Украине - РИА Новости, 02.03.2024
СМИ: Лавров рассмеялся после вопроса о заявлениях Макрона по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся в ответ на просьбу журналистки прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T06:01
2024-03-02T07:20
в мире
франция
россия
украина
сергей лавров
эммануэль макрон
джо байден
нато
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся в ответ на просьбу журналистки прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину, об этом сообщает "TRT World Now".На видеоролике, записанном после дипломатического форума в Анталье, видно, как большая группа журналистов окружила главу МИД России в стремлении задать вопросы. Один из корреспондентов спросила, что думает Лавров о словах президента Франции."Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся, когда его спросили о предложении президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО в Украину", — пишет TRT.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Вскоре после высказываний Макрона ряд лидеров стран НАТО и Евросоюза заявили, что не имеют планов отправлять своих военных на Украину. Такое же заявление сделал и госдеп США со ссылкой на президента Джо Байдена. При этом официальный представитель госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину, а шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, заявил позднее, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы.
https://ria.ru/20240301/predlozhenie-1930581374.html
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в мире, франция, россия, украина, сергей лавров, эммануэль макрон, джо байден, нато, евросоюз, министерство обороны сша
В мире, Франция, Россия, Украина, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, Джо Байден, НАТО, Евросоюз, Министерство обороны США
СМИ: Лавров рассмеялся после вопроса о заявлениях Макрона по Украине

TRT: Лаврова рассмешил вопрос о планах Макрона отправить на Украину войска НАТО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся в ответ на просьбу журналистки прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину, об этом сообщает "TRT World Now".
На видеоролике, записанном после дипломатического форума в Анталье, видно, как большая группа журналистов окружила главу МИД России в стремлении задать вопросы. Один из корреспондентов спросила, что думает Лавров о словах президента Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
СМИ: предложение Макрона о войсках не поможет Украине, считают в США
Вчера, 19:15
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся, когда его спросили о предложении президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО в Украину", — пишет TRT.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Вскоре после высказываний Макрона ряд лидеров стран НАТО и Евросоюза заявили, что не имеют планов отправлять своих военных на Украину. Такое же заявление сделал и госдеп США со ссылкой на президента Джо Байдена. При этом официальный представитель госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину, а шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.
Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, заявил позднее, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Преподал урок. СМИ раскрыли, как Путин поставил Макрона на место
Вчера, 14:05
 
В миреФранцияРоссияУкраинаСергей ЛавровЭммануэль МакронДжо БайденНАТОЕвросоюзМинистерство обороны США
 
 
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