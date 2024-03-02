https://ria.ru/20240302/lavina-1930642919.html

В Японии близ горы Кадзафуки сошла лавина

В Японии близ горы Кадзафуки сошла лавина - РИА Новости, 02.03.2024

В Японии близ горы Кадзафуки сошла лавина

Лавина сошла близ горы Кадзафуки, входящей в состав горного хребта Хида, известного также как Северные Японские Альпы, сообщается, что не удается установить... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T08:55

2024-03-02T08:55

2024-03-02T08:55

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япония

нагано (город)

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ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Лавина сошла близ горы Кадзафуки, входящей в состав горного хребта Хида, известного также как Северные Японские Альпы, сообщается, что не удается установить местоположение нескольких человек, передает телеканал NHK. По данным полиции префектуры Нагано, звонок в спасательные службы о сошедшей лавине поступил около 11.30 по местному времени (05.30 мск). В районе схода лавины находились около 10 человек, большинству из которых удалось выбраться самостоятельно. В то же время поступают сообщения, что не удается установить местоположение еще нескольких человек. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция, задействованы вертолеты.

https://ria.ru/20240206/sneg-1925739350.html

япония

нагано (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, япония, нагано (город)