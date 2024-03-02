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В ингушском Карабулаке ввели режим КТО - РИА Новости, 02.03.2024
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20:29 02.03.2024 (обновлено: 21:35 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/kto-1930752064.html
В ингушском Карабулаке ввели режим КТО
В ингушском Карабулаке ввели режим КТО - РИА Новости, 02.03.2024
В ингушском Карабулаке ввели режим КТО
Режим КТО введен вечером в субботу в части города Карабулак в Ингушетии, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:29
2024-03-02T21:35
происшествия
россия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 2 мар — РИА Новости. Режим КТО введен вечером в субботу в части города Карабулак в Ингушетии, сообщил оперативный штаб региона. "В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия полковником Шевляковым М. О. принято решение о проведении с 19:30 2 марта 2024 года контртеррористической операции на территории г. Карабулака", — говорится в сообщении. Уточняется, что район проведения операции ограничен ул. Рабочая, ул. Осканова, ул. Набережная и ул. Джабагиева.Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что силовики ведут бой с блокированными в многоквартирном доме боевиками."В Карабулаке идет боестолкновение, блокированные в многоквартирном доме боевики на предложение сдаться открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов", — сказал собеседник агентства.
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происшествия, россия, республика ингушетия
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия
В ингушском Карабулаке ввели режим КТО

В Карабулаке в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции

© Фото : Предоставлено Национальным антитеррористическим комитетомКонтртеррористическая операция
Контртеррористическая операция - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : Предоставлено Национальным антитеррористическим комитетом
Контртеррористическая операция. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 2 мар — РИА Новости. Режим КТО введен вечером в субботу в части города Карабулак в Ингушетии, сообщил оперативный штаб региона.
"В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия полковником Шевляковым М. О. принято решение о проведении с 19:30 2 марта 2024 года контртеррористической операции на территории г. Карабулака", — говорится в сообщении.
Уточняется, что район проведения операции ограничен ул. Рабочая, ул. Осканова, ул. Набережная и ул. Джабагиева.
Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что силовики ведут бой с блокированными в многоквартирном доме боевиками.
"В Карабулаке идет боестолкновение, блокированные в многоквартирном доме боевики на предложение сдаться открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов", — сказал собеседник агентства.
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