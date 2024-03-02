https://ria.ru/20240302/kto-1930752064.html

В ингушском Карабулаке ввели режим КТО

В ингушском Карабулаке ввели режим КТО - РИА Новости, 02.03.2024

В ингушском Карабулаке ввели режим КТО

Режим КТО введен вечером в субботу в части города Карабулак в Ингушетии, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T20:29

2024-03-02T20:29

2024-03-02T21:35

происшествия

россия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 2 мар — РИА Новости. Режим КТО введен вечером в субботу в части города Карабулак в Ингушетии, сообщил оперативный штаб региона. "В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия полковником Шевляковым М. О. принято решение о проведении с 19:30 2 марта 2024 года контртеррористической операции на территории г. Карабулака", — говорится в сообщении. Уточняется, что район проведения операции ограничен ул. Рабочая, ул. Осканова, ул. Набережная и ул. Джабагиева.Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что силовики ведут бой с блокированными в многоквартирном доме боевиками."В Карабулаке идет боестолкновение, блокированные в многоквартирном доме боевики на предложение сдаться открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240213/verbovka-1927029204.html

россия

республика ингушетия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, республика ингушетия