https://ria.ru/20240302/krym-1930637492.html

В пытавшейся въехать в Крым машине нашли самодельное взрывное устройство

В пытавшейся въехать в Крым машине нашли самодельное взрывное устройство - РИА Новости, 02.03.2024

В пытавшейся въехать в Крым машине нашли самодельное взрывное устройство

На днище автомобиля, который пытался проехать в Крым, обнаружили самодельное взрывное устройство, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T07:42

2024-03-02T07:42

2024-03-02T14:34

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

херсонская область

россия

республика крым

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. На днище автомобиля, который пытался проехать в Крым, обнаружили самодельное взрывное устройство, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона."Сотрудниками ФСБ России в пункте пропуска "Джанкой" в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сиденьем предмет, похожий на взрывное устройство", — сказал собеседник агентства.Пункт пропуска "Джанкой" находится на севере Крыма, на административной границе с Херсонской областью.Автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, после чего специалисты-взрывотехники обезвредили самодельное взрывное устройство.Эксперты, по словам собеседника, установили, что бомбу сделали из компонентов иностранного производства, поставляемых Украине странами НАТО.Силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к преступлению.В пятницу в ЦОС ФСБ сообщили о задержании в Крыму мужчины и женщины, готовивших теракты по заданию Украины. У мужчины изъяли взрывное устройство, а в телефоне обнаружили переписку, подтверждающую планы устроить теракт на железной дороге. Вторая задержанная, гражданка России и Украины, готовила теракт против военнослужащего Черноморского флота.

https://ria.ru/20240128/diversanty-1923944537.html

https://ria.ru/20240301/terakt-1930408306.html

херсонская область

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры взрывного устройства на днище автомобиля на АПП "Джанкой" Самодельное взрывное устройство нашли на днище автомобиля при въезде в Крым с севера - через пункт пропуска "Джанкой", сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. 2024-03-02T07:42 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), херсонская область , россия, республика крым, нато