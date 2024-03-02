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В пытавшейся въехать в Крым машине нашли самодельное взрывное устройство - РИА Новости, 02.03.2024
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07:42 02.03.2024 (обновлено: 14:34 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/krym-1930637492.html
В пытавшейся въехать в Крым машине нашли самодельное взрывное устройство
В пытавшейся въехать в Крым машине нашли самодельное взрывное устройство - РИА Новости, 02.03.2024
В пытавшейся въехать в Крым машине нашли самодельное взрывное устройство
На днище автомобиля, который пытался проехать в Крым, обнаружили самодельное взрывное устройство, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T07:42
2024-03-02T14:34
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
херсонская область
россия
республика крым
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. На днище автомобиля, который пытался проехать в Крым, обнаружили самодельное взрывное устройство, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.&quot;Сотрудниками ФСБ России в пункте пропуска &quot;Джанкой&quot; в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сиденьем предмет, похожий на взрывное устройство&quot;, — сказал собеседник агентства.Пункт пропуска "Джанкой" находится на севере Крыма, на административной границе с Херсонской областью.Автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, после чего специалисты-взрывотехники обезвредили самодельное взрывное устройство.Эксперты, по словам собеседника, установили, что бомбу сделали из компонентов иностранного производства, поставляемых Украине странами НАТО.Силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к преступлению.В пятницу в ЦОС ФСБ сообщили о задержании в Крыму мужчины и женщины, готовивших теракты по заданию Украины. У мужчины изъяли взрывное устройство, а в телефоне обнаружили переписку, подтверждающую планы устроить теракт на железной дороге. Вторая задержанная, гражданка России и Украины, готовила теракт против военнослужащего Черноморского флота.
https://ria.ru/20240128/diversanty-1923944537.html
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херсонская область
россия
республика крым
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Кадры взрывного устройства на днище автомобиля на АПП "Джанкой"
Самодельное взрывное устройство нашли на днище автомобиля при въезде в Крым с севера - через пункт пропуска "Джанкой", сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), херсонская область , россия, республика крым, нато
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Херсонская область , Россия, Республика Крым, НАТО
В пытавшейся въехать в Крым машине нашли самодельное взрывное устройство

На въезде в Крым с севера на днище машины нашли самодельное взрывное устройство

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДосмотр автомобилей на пункте пропуска "Джанкой"
Досмотр автомобилей на пункте пропуска Джанкой - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Досмотр автомобилей на пункте пропуска "Джанкой". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. На днище автомобиля, который пытался проехать в Крым, обнаружили самодельное взрывное устройство, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
«

"Сотрудниками ФСБ России в пункте пропуска "Джанкой" в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сиденьем предмет, похожий на взрывное устройство", — сказал собеседник агентства.

Пункт пропуска "Джанкой" находится на севере Крыма, на административной границе с Херсонской областью.
Автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, после чего специалисты-взрывотехники обезвредили самодельное взрывное устройство.
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В пятницу в ЦОС ФСБ сообщили о задержании в Крыму мужчины и женщины, готовивших теракты по заданию Украины. У мужчины изъяли взрывное устройство, а в телефоне обнаружили переписку, подтверждающую планы устроить теракт на железной дороге. Вторая задержанная, гражданка России и Украины, готовила теракт против военнослужащего Черноморского флота.
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