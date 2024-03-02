https://ria.ru/20240302/kriminal-1930513577.html

Сорок лет в ожидании казни. История самого необычного преступника

Сорок лет в ожидании казни. История самого необычного преступника - РИА Новости, 02.03.2024

Сорок лет в ожидании казни. История самого необычного преступника

Связь с байкерской бандой "Ангелы ада" и оккультистами из "Церкви сатаны" — на этой неделе в США пытались казнить 73-летнего маньяка Томаса Крича. Однако он... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T08:00

2024-03-02T08:00

2024-03-02T08:07

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айдахо

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Связь с байкерской бандой "Ангелы ада" и оккультистами из "Церкви сатаны" — на этой неделе в США пытались казнить 73-летнего маньяка Томаса Крича. Однако он выжил. Исполнения смертного приговора убийца дожидался почти полвека. О том, в чем он признался и какие преступления доказать не удалось, — в материале РИА Новости.Выстрел из обрезаВ четверг, 29 февраля, внимание американцев было приковано к тюрьме для особо опасных преступников в штате Айдахо. Там планировали привести в исполнение смертный приговор серийному убийце Томасу Кричу с помощью внутривенной инъекции. За решетку он угодил еще в 1974-м по подозрению в двойном убийстве. Тогда полицейские даже не предполагали, какие еще признания сделает этот ничем не примечательный с виду молодой человек с длинными, как у хиппи, волосами.Крич рано ушел из дома, увлекся автостопом — колесил по стране вместе с возлюбленной Кэрол Сполдинг. Однажды парочка тормознула на трассе старенький "Бьюик", в котором ехали два маляра. В какой-то момент Томас достал ружье и прямо на ходу прострелил водителю и его другу головы. Затем забрал у них кошельки, а тела закопал недалеко от дороги.На след криминального дуэта детективы вышли довольно быстро — к тому времени Крич уже успел отсидеть за другие преступления. В полицейской базе были отпечатки его пальцев. Уже спустя пару дней он оказался за решеткой, где попытался покончить с собой, но его спасли подоспевшие медики. Поправившись, уголовник продолжал доставлять персоналу беспокойство: нападал на сокамерников и одну за другой строчил жалобы на условия содержания.На допросах все отрицал, уверяя, что ничего не слышал об убитых малярах. Но когда полицейские нашли и предъявили ему ружье, объяснил: это была самооборона, водитель якобы наставил на него нож и пригрозил изнасиловать Кэрол. Следователи и прокуроры ему не поверили.Неожиданное откровениеНа одном из заседаний суда преступник огорошил присутствующих, признавшись еще в 42 убийствах. Причем первое, по его словам, он совершил в 17 лет, утопив в реке знакомого.Как уверял Крич, он выполнял заказы банды байкеров "Ангелы ада". Несколько человек были принесены в жертву на ритуале секты "Церковь сатаны". Назвал места захоронения тел.Многие детективы отнеслись к откровениям Крича скептически. Во-первых, он не был похож на члена серьезной банды, промышлял в основном мелкими кражами и грабежами. Во-вторых, один из полицейских заметил, что рассказы о сатанинских обрядах очень напоминают содержание статей в популярном американском журнале.Предположили: все это выдумки. Но в одном из указанных Кричем мест обнаружили останки десяти человек. Все они, вероятно, были убиты в криминальных разборках, не имевших никакого отношения к жертвоприношениям.В итоге Крича обвинили еще в нескольких убийствах. Доказали четыре эпизода. Но мотивы преступлений так и остались неясными. По одной из версий, у преступника были серьезные проблемы с психикой из-за систематического употребления наркотиков. Приговорили к смертной казни, однако адвокат добился замены на пожизненное заключение.Восемь попытокСерийника отправили в одну из тюрем в Айдахо. Хотя сотрудников предупредили, что он очень опасен как для сокамерников, так и для охранников, ему разрешили работать уборщиком. Это закончилось плачевно — Крич, повздорив с другим заключенным, автоугонщиком, взял носок, положил в него несколько батареек и забил оппонента до смерти. И опять заявил, что всего лишь защищался.Убийцу вновь приговорили к смертной казни — ни о какой самообороне и речи быть не могло. И перевели в камеру смертников, где он провел около 40 лет.С годами серийник успокоился, поладил не только с другими заключенными, но и с тюремным персоналом, в том числе начальником колонии. С тех пор юристы, правозащитники и даже бывшие сотрудники пенитенциарной системы, подружившиеся с Кричем, пытались добиться отмены смертного приговора.Однако все усилия оказались напрасными. Казнь назначили на 28 февраля. За происходящим через стекло из соседней комнаты наблюдали журналисты, родные жертв и самого преступника. По словам очевидцев, он был спокоен, а "в глазах стояли слезы".Спустя пару минут после того, как приговоренного поместили на каталку, пристегнув руки и ноги, возникла первая заминка — врачи не смогли найти вену на руке, чтобы ввести катетер. Сделали еще восемь попыток, в том числе на ногах, но все тщетно. Крич сообщил медикам, что в последнее время его сильно беспокоили боли в конечностях.В итоге казнь отменили, распорядились вернуть осужденного в камеру. Услышав об этом, Крич "посмотрел на свою семью, а затем поднял глаза к небесам", написал один из репортеров.Юристы продолжают осуждать действия силовиков и призывают не приводить приговор в исполнение. Уверяют: их клиент всего лишь "безобидный старик". Сестра одной из жертв, напротив, требует, чтобы "власти штата Айдахо выполнили свой долг".Когда состоится следующая попытка смертельной инъекции, неизвестно.

https://ria.ru/20240131/kriminal-1924417548.html

https://ria.ru/20230909/kriminal-1895034990.html

https://ria.ru/20240227/manyak-1929025321.html

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

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