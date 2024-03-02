https://ria.ru/20240302/kosa-1930711533.html

Генерал ВСУ раскритиковал отправку десанта на Тендровскую косу

Генерал ВСУ раскритиковал отправку десанта на Тендровскую косу - РИА Новости, 02.03.2024

Генерал ВСУ раскритиковал отправку десанта на Тендровскую косу

Генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что никакой потребности в РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T16:13

2024-03-02T16:13

2024-03-02T16:13

специальная военная операция на украине

сергей кривонос

херсонская область

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что никакой потребности в спецоперации на Тендровской косе, где при попытке десантироваться погибли украинские морпехи, не было, и призвал наказать виновных за это решение. "Когда читаешь официальные доклады, хочется спросить: зачем вы лжете и зачем вы послали людей, задача относительно выполнения приказа командования на Тендровской косе не имела никакого ни стратегического, ни оперативного, ни тактического смысла. Беда заключается в том, что силами специальных операций руководят те, кто, к сожалению, абсолютно далеки от реалий", - приводит слова Кривоноса сайт украинского телеканала Espreso.tv. Генерал призвал провести расследование и наказать виновных, отдавших команду отправить морпехов на Тендровскую косу. Кривонос также выразил мнение, что сама операция, в ходе которой погиб десант, не имела смысла из-за логистических трудностей. "Посмотрите прямо на карту - и вы поймете, что нет никакого смысла содержать эту косу, и все вопросы, каким образом осуществлялось обеспечение тех людей, которые там окопались, для чего это всё?" - возмутился он. В четверг Минобороны РФ сообщало, что российские подразделения на херсонском направлении уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, которая попыталась высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы, уничтожены 25 диверсантов, один взят в плен. Силы спецопераций ВСУ признали гибели военных 73-го морского центра спецопераций во время операции на Тендровской косе, при этом количество потерь не называли. Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей кривонос, херсонская область , вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины