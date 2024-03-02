https://ria.ru/20240302/kosa-1930711533.html
Генерал ВСУ раскритиковал отправку десанта на Тендровскую косу
Генерал ВСУ раскритиковал отправку десанта на Тендровскую косу - РИА Новости, 02.03.2024
Генерал ВСУ раскритиковал отправку десанта на Тендровскую косу
Генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что никакой потребности в РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:13
2024-03-02T16:13
2024-03-02T16:13
специальная военная операция на украине
сергей кривонос
херсонская область
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_67380fc1fcaf5a88d47be707d5409315.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что никакой потребности в спецоперации на Тендровской косе, где при попытке десантироваться погибли украинские морпехи, не было, и призвал наказать виновных за это решение. "Когда читаешь официальные доклады, хочется спросить: зачем вы лжете и зачем вы послали людей, задача относительно выполнения приказа командования на Тендровской косе не имела никакого ни стратегического, ни оперативного, ни тактического смысла. Беда заключается в том, что силами специальных операций руководят те, кто, к сожалению, абсолютно далеки от реалий", - приводит слова Кривоноса сайт украинского телеканала Espreso.tv. Генерал призвал провести расследование и наказать виновных, отдавших команду отправить морпехов на Тендровскую косу. Кривонос также выразил мнение, что сама операция, в ходе которой погиб десант, не имела смысла из-за логистических трудностей. "Посмотрите прямо на карту - и вы поймете, что нет никакого смысла содержать эту косу, и все вопросы, каким образом осуществлялось обеспечение тех людей, которые там окопались, для чего это всё?" - возмутился он. В четверг Минобороны РФ сообщало, что российские подразделения на херсонском направлении уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, которая попыталась высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы, уничтожены 25 диверсантов, один взят в плен. Силы спецопераций ВСУ признали гибели военных 73-го морского центра спецопераций во время операции на Тендровской косе, при этом количество потерь не называли. Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кривонос, херсонская область , вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Кривонос, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Генерал ВСУ раскритиковал отправку десанта на Тендровскую косу
Генерал Кривонос осудил командование ВСУ, отправившее десант на Тендровскую косу
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что никакой потребности в спецоперации на Тендровской косе, где при попытке десантироваться погибли украинские морпехи, не было, и призвал наказать виновных за это решение.
"Когда читаешь официальные доклады, хочется спросить: зачем вы лжете и зачем вы послали людей, задача относительно выполнения приказа командования на Тендровской косе не имела никакого ни стратегического, ни оперативного, ни тактического смысла. Беда заключается в том, что силами специальных операций руководят те, кто, к сожалению, абсолютно далеки от реалий", - приводит слова Кривоноса сайт украинского телеканала Espreso.tv.
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
Генерал призвал провести расследование и наказать виновных, отдавших команду отправить морпехов на Тендровскую косу. Кривонос также выразил мнение, что сама операция, в ходе которой погиб десант, не имела смысла из-за логистических трудностей.
"Посмотрите прямо на карту - и вы поймете, что нет никакого смысла содержать эту косу, и все вопросы, каким образом осуществлялось обеспечение тех людей, которые там окопались, для чего это всё?" - возмутился он.
В четверг Минобороны РФ
сообщало, что российские подразделения на херсонском направлении уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, которая попыталась высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы, уничтожены 25 диверсантов, один взят в плен. Силы спецопераций ВСУ
признали гибели военных 73-го морского центра спецопераций во время операции на Тендровской косе, при этом количество потерь не называли.
Эффект домино. Российская армия нашла слабину в боевых порядках ВСУ
Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря
. Относится к Херсонской области
.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра
, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон
, удерживают украинские войска.
Одна на всех — в какую страну вернутся наши герои