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Генерал ВСУ раскритиковал отправку десанта на Тендровскую косу - РИА Новости, 02.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/kosa-1930711533.html
Генерал ВСУ раскритиковал отправку десанта на Тендровскую косу
Генерал ВСУ раскритиковал отправку десанта на Тендровскую косу - РИА Новости, 02.03.2024
Генерал ВСУ раскритиковал отправку десанта на Тендровскую косу
Генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что никакой потребности в РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:13
2024-03-02T16:13
специальная военная операция на украине
сергей кривонос
херсонская область
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что никакой потребности в спецоперации на Тендровской косе, где при попытке десантироваться погибли украинские морпехи, не было, и призвал наказать виновных за это решение. "Когда читаешь официальные доклады, хочется спросить: зачем вы лжете и зачем вы послали людей, задача относительно выполнения приказа командования на Тендровской косе не имела никакого ни стратегического, ни оперативного, ни тактического смысла. Беда заключается в том, что силами специальных операций руководят те, кто, к сожалению, абсолютно далеки от реалий", - приводит слова Кривоноса сайт украинского телеканала Espreso.tv. Генерал призвал провести расследование и наказать виновных, отдавших команду отправить морпехов на Тендровскую косу. Кривонос также выразил мнение, что сама операция, в ходе которой погиб десант, не имела смысла из-за логистических трудностей. "Посмотрите прямо на карту - и вы поймете, что нет никакого смысла содержать эту косу, и все вопросы, каким образом осуществлялось обеспечение тех людей, которые там окопались, для чего это всё?" - возмутился он. В четверг Минобороны РФ сообщало, что российские подразделения на херсонском направлении уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, которая попыталась высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы, уничтожены 25 диверсантов, один взят в плен. Силы спецопераций ВСУ признали гибели военных 73-го морского центра спецопераций во время операции на Тендровской косе, при этом количество потерь не называли. Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html
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сергей кривонос, херсонская область , вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Кривонос, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Генерал ВСУ раскритиковал отправку десанта на Тендровскую косу

Генерал Кривонос осудил командование ВСУ, отправившее десант на Тендровскую косу

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что никакой потребности в спецоперации на Тендровской косе, где при попытке десантироваться погибли украинские морпехи, не было, и призвал наказать виновных за это решение.
"Когда читаешь официальные доклады, хочется спросить: зачем вы лжете и зачем вы послали людей, задача относительно выполнения приказа командования на Тендровской косе не имела никакого ни стратегического, ни оперативного, ни тактического смысла. Беда заключается в том, что силами специальных операций руководят те, кто, к сожалению, абсолютно далеки от реалий", - приводит слова Кривоноса сайт украинского телеканала Espreso.tv.
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Генерал призвал провести расследование и наказать виновных, отдавших команду отправить морпехов на Тендровскую косу. Кривонос также выразил мнение, что сама операция, в ходе которой погиб десант, не имела смысла из-за логистических трудностей.
"Посмотрите прямо на карту - и вы поймете, что нет никакого смысла содержать эту косу, и все вопросы, каким образом осуществлялось обеспечение тех людей, которые там окопались, для чего это всё?" - возмутился он.
В четверг Минобороны РФ сообщало, что российские подразделения на херсонском направлении уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, которая попыталась высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы, уничтожены 25 диверсантов, один взят в плен. Силы спецопераций ВСУ признали гибели военных 73-го морского центра спецопераций во время операции на Тендровской косе, при этом количество потерь не называли.
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Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей КривоносХерсонская областьВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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