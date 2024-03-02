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Итальянский корабль сбил БПЛА в Красном море - РИА Новости, 02.03.2024
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23:21 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/korabl-1930774446.html
Итальянский корабль сбил БПЛА в Красном море
Итальянский корабль сбил БПЛА в Красном море - РИА Новости, 02.03.2024
Итальянский корабль сбил БПЛА в Красном море
Итальянский военный корабль Duilio в субботу сбил направлявшийся в его сторону беспилотник в Красном море, сообщило министерство обороны Италии. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T23:21
2024-03-02T23:21
в мире
красное море
италия
йемен
гуидо крозетто
евросоюз
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Итальянский военный корабль Duilio в субботу сбил направлявшийся в его сторону беспилотник в Красном море, сообщило министерство обороны Италии. "Сегодня днем, руководствуясь принципом самообороны, корабль Duilio сбил беспилотный летательный аппарат в Красном море. Беспилотный летательный аппарат, по своим характеристикам схожий с теми, что уже использовались в предыдущих атаках, находился примерно в шести километрах от итальянского корабля и летел в его сторону", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны страны. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал атаки правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) "террористическими", по его словам, они являются "серьезным нарушением международного права" и "посягательством на безопасность морских перевозок", от которых зависит экономика страны. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. Евросоюз 12 февраля официально опубликовал решение о начале операции Aspides по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся атак йеменских повстанцев на гражданские суда. Согласно опубликованному ЕС решению по созданию миссии, операция будет проводиться в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах. Целью операции Aspides заявляется обеспечение военно-морского присутствия Евросоюза в зоне операции для гарантии свободы судоходства с другими действующими там структурами по обеспечению морской безопасности. Сообщалось, что конкретные задачи миссии ЕС будут ставиться в соответствии с ее возможностями. Они будут заключаться в сопровождении судов в зоне операции, передаче данных о ситуации с морским судоходством, защите судов от различных атак при соблюдении международного права. Штаб-квартира миссии будет расположена в Лариссе в Греции. Операция рассчитана на год. Она обойдется ЕС в 8 миллионов евро. Поскольку у ЕС нет собственного флота, то для операции будут привлечены корабли, предоставленные странами ЕС в добровольном порядке.
https://ria.ru/20240302/sukhogruz-1930694023.html
https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html
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в мире, красное море, италия, йемен, гуидо крозетто, евросоюз, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Италия, Йемен, Гуидо Крозетто, Евросоюз, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Итальянский корабль сбил БПЛА в Красном море

Итальянский военный корабль Duilio сбил беспилотник в Красном море

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкКрасное море
Красное море - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Итальянский военный корабль Duilio в субботу сбил направлявшийся в его сторону беспилотник в Красном море, сообщило министерство обороны Италии.
«
"Сегодня днем, руководствуясь принципом самообороны, корабль Duilio сбил беспилотный летательный аппарат в Красном море. Беспилотный летательный аппарат, по своим характеристикам схожий с теми, что уже использовались в предыдущих атаках, находился примерно в шести километрах от итальянского корабля и летел в его сторону", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны страны.
Йеменская береговая охрана - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
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Вчера, 14:27
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал атаки правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) "террористическими", по его словам, они являются "серьезным нарушением международного права" и "посягательством на безопасность морских перевозок", от которых зависит экономика страны.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Евросоюз 12 февраля официально опубликовал решение о начале операции Aspides по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся атак йеменских повстанцев на гражданские суда.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Кризис в Красном море заставит Запад пойти на поклон к России
22 декабря 2023, 08:00
Согласно опубликованному ЕС решению по созданию миссии, операция будет проводиться в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах. Целью операции Aspides заявляется обеспечение военно-морского присутствия Евросоюза в зоне операции для гарантии свободы судоходства с другими действующими там структурами по обеспечению морской безопасности.
Сообщалось, что конкретные задачи миссии ЕС будут ставиться в соответствии с ее возможностями. Они будут заключаться в сопровождении судов в зоне операции, передаче данных о ситуации с морским судоходством, защите судов от различных атак при соблюдении международного права.
Штаб-квартира миссии будет расположена в Лариссе в Греции. Операция рассчитана на год. Она обойдется ЕС в 8 миллионов евро. Поскольку у ЕС нет собственного флота, то для операции будут привлечены корабли, предоставленные странами ЕС в добровольном порядке.
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1 марта, 03:50
 
В миреКрасное мореИталияЙеменГуидо КрозеттоЕвросоюзАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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