Итальянский корабль сбил БПЛА в Красном море
Итальянский военный корабль Duilio сбил беспилотник в Красном море
Красное море. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Итальянский военный корабль Duilio в субботу сбил направлявшийся в его сторону беспилотник в Красном море, сообщило министерство обороны Италии.
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"Сегодня днем, руководствуясь принципом самообороны, корабль Duilio сбил беспилотный летательный аппарат в Красном море. Беспилотный летательный аппарат, по своим характеристикам схожий с теми, что уже использовались в предыдущих атаках, находился примерно в шести километрах от итальянского корабля и летел в его сторону", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны страны.
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал атаки правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) "террористическими", по его словам, они являются "серьезным нарушением международного права" и "посягательством на безопасность морских перевозок", от которых зависит экономика страны.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Евросоюз 12 февраля официально опубликовал решение о начале операции Aspides по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся атак йеменских повстанцев на гражданские суда.
Согласно опубликованному ЕС решению по созданию миссии, операция будет проводиться в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах. Целью операции Aspides заявляется обеспечение военно-морского присутствия Евросоюза в зоне операции для гарантии свободы судоходства с другими действующими там структурами по обеспечению морской безопасности.
Сообщалось, что конкретные задачи миссии ЕС будут ставиться в соответствии с ее возможностями. Они будут заключаться в сопровождении судов в зоне операции, передаче данных о ситуации с морским судоходством, защите судов от различных атак при соблюдении международного права.
Штаб-квартира миссии будет расположена в Лариссе в Греции. Операция рассчитана на год. Она обойдется ЕС в 8 миллионов евро. Поскольку у ЕС нет собственного флота, то для операции будут привлечены корабли, предоставленные странами ЕС в добровольном порядке.