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Власти Ирака ждут отчета комиссии о возможности вывода войск коалиции - РИА Новости, 02.03.2024
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09:12 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/komissiya-1930646416.html
Власти Ирака ждут отчета комиссии о возможности вывода войск коалиции
Власти Ирака ждут отчета комиссии о возможности вывода войск коалиции - РИА Новости, 02.03.2024
Власти Ирака ждут отчета комиссии о возможности вывода войск коалиции
Иракские власти ждут отчета совместной комиссии Ирака и США относительно возможности окончательного вывода войск коалиции, заявил в интервью РИА Новости министр РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:12
2024-03-02T09:12
в мире
ирак
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Иракские власти ждут отчета совместной комиссии Ирака и США относительно возможности окончательного вывода войск коалиции, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн. "Переговоры на уровне военных начались. Мы ждем финального отчета от совместной иракско-американской комиссии, который будет направлен иракскому политическому руководству и премьер-министру, чтобы те изучили его, и в свете этого мы примем следующий шаг в переговорах", - заявил министр на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF). Премьер-министр Мухаммад ас-Судани 10 января заявил, что Ирак добивается вывода с его территории международной военной коалиции, которая создавалась для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"*, потому что может сам защитить себя от терроризма. После - уже в начале февраля - комитет по безопасности и обороне парламента Ирака призвал правительство страны к скорейшему заключению соглашения о выводе войск стран международной коалиции из Ирака. Требование иракских политических сил о выводе иностранных военных из Ирака стало звучать все чаще в последнее время в свете постоянных обстрелов шиитским ополчением военных баз США в Ираке на фоне эскалации ситуации в регионе из-за действий Израиля в Палестине и атак со стороны США целей в Ираке в ответ на это. Один из последних примеров - гибель 4 января в центре Багдада в результате атаки США одного из командиров шиитского движения "Хизбалла Ан-Нуджаба" Муштака Аль-Джавари. Кроме того, американские военные 7 февраля нанесли удар по цели в Ираке, уничтожив командира группировки "Катаиб Хезболлах", которого в США считают ответственным за планирование и участие в атаках на свои базы в регионе, заявили в Центральном командовании. * Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240302/irak-1930638992.html
https://ria.ru/20240222/irak-1928870736.html
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в мире, ирак, сша
В мире, Ирак, США
Власти Ирака ждут отчета комиссии о возможности вывода войск коалиции

Глава МИД: власти Ирака ждут отчета комиссии о возможности вывода войск коалиции

© AP Photo / Hadi MizbanАмериканские военные в Багдаде, Ирак
Американские военные в Багдаде, Ирак - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
Американские военные в Багдаде, Ирак. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Иракские власти ждут отчета совместной комиссии Ирака и США относительно возможности окончательного вывода войск коалиции, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.
"Переговоры на уровне военных начались. Мы ждем финального отчета от совместной иракско-американской комиссии, который будет направлен иракскому политическому руководству и премьер-министру, чтобы те изучили его, и в свете этого мы примем следующий шаг в переговорах", - заявил министр на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF).
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
США извинились перед Ираком за удар по его территории
Вчера, 08:07
Премьер-министр Мухаммад ас-Судани 10 января заявил, что Ирак добивается вывода с его территории международной военной коалиции, которая создавалась для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"*, потому что может сам защитить себя от терроризма. После - уже в начале февраля - комитет по безопасности и обороне парламента Ирака призвал правительство страны к скорейшему заключению соглашения о выводе войск стран международной коалиции из Ирака.
Требование иракских политических сил о выводе иностранных военных из Ирака стало звучать все чаще в последнее время в свете постоянных обстрелов шиитским ополчением военных баз США в Ираке на фоне эскалации ситуации в регионе из-за действий Израиля в Палестине и атак со стороны США целей в Ираке в ответ на это.
Один из последних примеров - гибель 4 января в центре Багдада в результате атаки США одного из командиров шиитского движения "Хизбалла Ан-Нуджаба" Муштака Аль-Джавари. Кроме того, американские военные 7 февраля нанесли удар по цели в Ираке, уничтожив командира группировки "Катаиб Хезболлах", которого в США считают ответственным за планирование и участие в атаках на свои базы в регионе, заявили в Центральном командовании.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Премьер Ирака обсудил с Алекперовым месторождения "Лукойла" в стране
22 февраля, 03:25
 
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