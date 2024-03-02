Власти Ирака ждут отчета комиссии о возможности вывода войск коалиции
Глава МИД: власти Ирака ждут отчета комиссии о возможности вывода войск коалиции
© AP Photo / Hadi MizbanАмериканские военные в Багдаде, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Американские военные в Багдаде, Ирак. Архивное фото
АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Иракские власти ждут отчета совместной комиссии Ирака и США относительно возможности окончательного вывода войск коалиции, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.
"Переговоры на уровне военных начались. Мы ждем финального отчета от совместной иракско-американской комиссии, который будет направлен иракскому политическому руководству и премьер-министру, чтобы те изучили его, и в свете этого мы примем следующий шаг в переговорах", - заявил министр на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF).
Премьер-министр Мухаммад ас-Судани 10 января заявил, что Ирак добивается вывода с его территории международной военной коалиции, которая создавалась для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"*, потому что может сам защитить себя от терроризма. После - уже в начале февраля - комитет по безопасности и обороне парламента Ирака призвал правительство страны к скорейшему заключению соглашения о выводе войск стран международной коалиции из Ирака.
Требование иракских политических сил о выводе иностранных военных из Ирака стало звучать все чаще в последнее время в свете постоянных обстрелов шиитским ополчением военных баз США в Ираке на фоне эскалации ситуации в регионе из-за действий Израиля в Палестине и атак со стороны США целей в Ираке в ответ на это.
Один из последних примеров - гибель 4 января в центре Багдада в результате атаки США одного из командиров шиитского движения "Хизбалла Ан-Нуджаба" Муштака Аль-Джавари. Кроме того, американские военные 7 февраля нанесли удар по цели в Ираке, уничтожив командира группировки "Катаиб Хезболлах", которого в США считают ответственным за планирование и участие в атаках на свои базы в регионе, заявили в Центральном командовании.
* Террористическая организация, запрещенная в России.