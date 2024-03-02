Хуситы обвинили Великобританию и США в повреждении подводных кабелей
Хуситы: Великобритания и США ответственны за повреждение подводных кабелей
© AP PhotoБойцы-хуситы протестуют против ударов США и Великобритании по военным объектам Йемена
© AP Photo
Бойцы-хуситы протестуют против ударов США и Великобритании по военным объектам Йемена. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) возложило ответственность за повреждение подводных кабелей в Красном море на Великобританию и США.
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"Враждебные действия против Йемена со стороны военных кораблей Великобритании и США привели к повреждению морских кабелей в Красном море", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте хуситского министерства транспорта.
В заявлении отмечается, что действия Великобритании и США угрожают безопасности международных путей сообщения, а также представляют серьезную опасность для информационной безопасности, экономической стабильности и общественного порядка во всех странах мира.
Также хуситы подчеркнули, что заботятся о безопасности подводных кабелей в соответствии с международным правом.
Ранее израильское экономическое издание Globes писало, что в Красном море повреждены четыре подводных кабеля, связывающих Европу, Восточную Азию, Африку и ряд арабских стран, при этом в публикации отмечалось, что ущерб "незначительный", так как это не единственные кабели в регионе. Член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад заявил РИА Новости, что подводные кабели связи между Европой и Азией не подвергались повреждениям со стороны Йемена, и назвал утверждения об обратном инсинуациями. Позднее министерство связи хуситов заявило, что старается беречь подводные кабели от любых возможных рисков и может предложить заинтересованным сторонам средства для их ремонта или обслуживания.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.