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Фуад Хусейн: Ирак готов посредничать между Россией и Украиной

Фуад Хусейн: Ирак готов посредничать между Россией и Украиной - РИА Новости, 02.03.2024

Фуад Хусейн: Ирак готов посредничать между Россией и Украиной

Когда и как последние американские военные покинут Ирак (и принято ли об этом решение), что требуется от стран мира в отношении Израиля, опасаются ли... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T11:00

2024-03-02T11:00

2024-03-02T11:00

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Когда и как последние американские военные покинут Ирак (и принято ли об этом решение), что требуется от стран мира в отношении Израиля, опасаются ли сотрудничающие с РФ иракские компании американских санкций и ждут ли в Ираке российских туристов – обо всем этом министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн рассказал корреспонденту РИА Новости Заману Рамазанову на полях дипломатического форума в Анталье. – Мы находимся на Анталийском дипломатическом форуме, сюда прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. Готов ли Ирак выступить посредником между Россией и Украиной на данный момент?– Мы входили в состав контактной группы, сформированной Лигой арабских государств, среди членов группы были главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Судана, Ирака, Иордании и Алжира. Данная группа была призвана контактировать с обеими сторонами и обеспечить посредничество. Мы посещали Москву и встречались с министром иностранных дел РФ, в Варшаве мы встретились с главой МИД Украины и выступили с предложением посредничать между сторонами, однако условия были крайне сложными.Если обе стороны обратятся к нам с просьбой о посредничестве, мы предпримем шаги в этом направлении, так как война на территории Украины влияет на многие страны, в том числе и на названные мною.– Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что США заблаговременно не уведомляли правительство Ирака о намерении нанести авиаудары по целям на территории страны в начале февраля. Повлияет ли это на ход переговоров об окончательном выводе американских военных из Ирака? Дал ли Вашингтон гарантии не бомбить Ирак без вашего ведома?– Действительно, Вашингтон не предупреждал Ирак во время нападений на иракские силы безопасности, официальный представитель в США принес извинения в связи с этой ситуацией, но что касается переговоров, то это – другая проблема.Переговоры на уровне военных начались. Мы ждем финального отчета от совместной иракско-американской комиссии, который будет направлен иракскому политическому руководству и премьер-министру, чтобы те изучили его и в свете этого мы примем следующий шаг в переговорах.Переговоры с американской стороной относительно присутствия или отсутствия американских войск или сил коалиции на территории Ирака продолжаются.– На данный момент четкого графика вывода сил коалиции из Ирака нет?– Как я сказал, переговоры все еще идут.– Израиль планирует операцию в Рафахе, известно, что Багдад регулярно направляет гумпомощь в сектор Газа и предпринимает дипломатические усилия для достижения прекращения огня. В условиях активного препятствования США усилиям в СБ ООН – есть ли реальная возможность повлиять на ситуацию в Газе?– Во-первых, ситуация в секторе Газа - это трагедия. Продолжающиеся атаки и война в секторе Газа приводят к большему числу жертв, в результате этих атак люди страдают от голода и покидают родные места.Конечно, мы выступаем против переселения жителей Газы, особенно переселения жителей Газы в Египет. Однако многие страны должны оказать значительное давление на израильскую сторону, чтобы она прекратила эти нападения и открыла двери для отправки большего количества гуманитарной помощи в Газу.Позиция Ирака ясна: первым и приоритетным шагом является прекращение этих нападений, чтобы можно было направить гумпомощь. Иракский народ и правительство направляли ранее помощь и готовы направить новые партии населению Газы.– Есть опасения, что оружие с Украины попадает на Ближний Восток, есть ли данные об этом?– Ирак является суверенным государством. Решения принимаются иракским правительством и законодательными органами Ирака. Насколько мне известно, никто не связывался с иракской стороной по этому поводу.– Турецкие СМИ сообщали, что американские дипломаты в Стамбуле и Анкаре посещают турецкие фирмы и финансовые организации и угрожают им за торговые связи с РФ. Какова обстановка в Ираке, опасаются ли сотрудничающие с РФ иракские компании санкций США?– До сих пор мы не подпадали под них (под санкции – ред.), никакая конкретная сторона с нами не связывалась по этому вопросу. Российские компании, особенно нефтяные, крайне активно действуют в Ираке.– Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") с 3 февраля приостановила полеты из Багдада в Москву до дальнейшего уведомления. Какова ситуация с полетами на данный момент? Сколько российских туристов посетили Ирак в 2023 году, наблюдается ли рост числа туристов?– Не думаю, что в Ирак приезжают туристы из России, но есть россияне, работающие в российских компаниях, которые приезжают в Ирак. К сожалению, Ирак пока не превратился в туристическое направление для российских граждан. Я надеюсь, что в будущем российские туристы будут приезжать в Ирак для знакомства с древними памятниками и достопримечательностями.– Вы надеетесь, что в этом году в Ирак приедут российские туристы?– Это зависит от обстоятельств, но мы открыты для туристов из РФ и любых других стран.

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https://ria.ru/20240222/irak-1928870736.html

https://ria.ru/20240208/irak-1926208241.html

https://ria.ru/20240111/perelety-1920769657.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, в мире, ирак, россия, фуад хусейн, сергей лавров, украина, джон кирби, лига арабских государств, оон