https://ria.ru/20240302/irak-1930638992.html

США извинились перед Ираком за удар по его территории

США извинились перед Ираком за удар по его территории - РИА Новости, 02.03.2024

США извинились перед Ираком за удар по его территории

США принесли извинения Ираку за удар по его территории в начале февраля, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T08:07

2024-03-02T08:07

2024-03-02T08:13

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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. США принесли извинения Ираку за удар по его территории в начале февраля, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн."Действительно, Вашингтон не предупреждал Ирак во время нападений на иракские силы безопасности, официальный представитель в США принес извинения в связи с этой ситуацией", - сказал министр на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF).Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ранее признал, что США заблаговременно не уведомляли правительство Ирака о намерении нанести авиаудары по территории страны 3 февраля, и извинился за ошибку.США заявили в начале февраля, что поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. В Вашингтоне назвали это ответом на атаку американской базы в Иордании.В конце января американские войска на базе в Иордании подверглись атаке беспилотников. По данным Пентагона, тогда погибли трое военных, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.

https://ria.ru/20240206/ssha-1925577106.html

https://ria.ru/20240203/udary-1925234781.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, ирак