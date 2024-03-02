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США извинились перед Ираком за удар по его территории - РИА Новости, 02.03.2024
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08:07 02.03.2024 (обновлено: 08:13 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/irak-1930638992.html
США извинились перед Ираком за удар по его территории
США извинились перед Ираком за удар по его территории - РИА Новости, 02.03.2024
США извинились перед Ираком за удар по его территории
США принесли извинения Ираку за удар по его территории в начале февраля, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T08:07
2024-03-02T08:13
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. США принесли извинения Ираку за удар по его территории в начале февраля, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн."Действительно, Вашингтон не предупреждал Ирак во время нападений на иракские силы безопасности, официальный представитель в США принес извинения в связи с этой ситуацией", - сказал министр на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF).Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ранее признал, что США заблаговременно не уведомляли правительство Ирака о намерении нанести авиаудары по территории страны 3 февраля, и извинился за ошибку.США заявили в начале февраля, что поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. В Вашингтоне назвали это ответом на атаку американской базы в Иордании.В конце января американские войска на базе в Иордании подверглись атаке беспилотников. По данным Пентагона, тогда погибли трое военных, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.
https://ria.ru/20240206/ssha-1925577106.html
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в мире, сша, ирак
В мире, США, Ирак
США извинились перед Ираком за удар по его территории

США извинились перед Ираком за удар по его территории в начале февраля

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. США принесли извинения Ираку за удар по его территории в начале февраля, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.
"Действительно, Вашингтон не предупреждал Ирак во время нападений на иракские силы безопасности, официальный представитель в США принес извинения в связи с этой ситуацией", - сказал министр на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF).
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Небензя назвал цель ударов США по Ираку и САР
6 февраля, 00:36
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ранее признал, что США заблаговременно не уведомляли правительство Ирака о намерении нанести авиаудары по территории страны 3 февраля, и извинился за ошибку.
США заявили в начале февраля, что поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. В Вашингтоне назвали это ответом на атаку американской базы в Иордании.
В конце января американские войска на базе в Иордании подверглись атаке беспилотников. По данным Пентагона, тогда погибли трое военных, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
ООН отреагировала на удары США по Ираку и Сирии
3 февраля, 17:57
 
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