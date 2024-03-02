https://ria.ru/20240302/irak-1930634060.html

МИД Ирака исключил контакты с Западом по отправке вооружений на Украину

МИД Ирака исключил контакты с Западом по отправке вооружений на Украину - РИА Новости, 02.03.2024

МИД Ирака исключил контакты с Западом по отправке вооружений на Украину

Никто из стран Запада не контактировал с Ираком по отправке вооружений на Украину, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T06:06

2024-03-02T06:06

2024-03-02T06:06

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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Никто из стран Запада не контактировал с Ираком по отправке вооружений на Украину, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.Министр подчеркнул, что Ирак является суверенным государством, все решения принимаются правительством и законодательными органами Ирака."Насколько мне известно, никто не связывался с иракской стороной по этому поводу (по вопросу отправки вооружений на Украину - ред.)", - ответил министр на соответствующий вопрос на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF).Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240302/irak-1930627528.html

https://ria.ru/20240302/taurus-1930624952.html

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в мире, украина, ирак, россия, фуад хусейн, сергей лавров, нато