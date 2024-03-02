Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирака исключил контакты с Западом по отправке вооружений на Украину - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/irak-1930634060.html
МИД Ирака исключил контакты с Западом по отправке вооружений на Украину
МИД Ирака исключил контакты с Западом по отправке вооружений на Украину - РИА Новости, 02.03.2024
МИД Ирака исключил контакты с Западом по отправке вооружений на Украину
Никто из стран Запада не контактировал с Ираком по отправке вооружений на Украину, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T06:06
2024-03-02T06:06
в мире
украина
ирак
россия
фуад хусейн
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105879/59/1058795905_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_ec436f3868c5d27301bd09c02c0d6de9.jpg
АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Никто из стран Запада не контактировал с Ираком по отправке вооружений на Украину, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.Министр подчеркнул, что Ирак является суверенным государством, все решения принимаются правительством и законодательными органами Ирака."Насколько мне известно, никто не связывался с иракской стороной по этому поводу (по вопросу отправки вооружений на Украину - ред.)", - ответил министр на соответствующий вопрос на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF).Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240302/irak-1930627528.html
https://ria.ru/20240302/taurus-1930624952.html
украина
ирак
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105879/59/1058795905_109:0:1876:1325_1920x0_80_0_0_e79fb1578bbea3d41dd61a4963b934bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ирак, россия, фуад хусейн, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Ирак, Россия, Фуад Хусейн, Сергей Лавров, НАТО
МИД Ирака исключил контакты с Западом по отправке вооружений на Украину

МИД Ирака: Запад не контактировал с Багдадом по отправке Украине оружия

© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Никто из стран Запада не контактировал с Ираком по отправке вооружений на Украину, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.
Министр подчеркнул, что Ирак является суверенным государством, все решения принимаются правительством и законодательными органами Ирака.
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Ирак выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной
03:06
"Насколько мне известно, никто не связывался с иракской стороной по этому поводу (по вопросу отправки вооружений на Украину - ред.)", - ответил министр на соответствующий вопрос на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Глава АдГ после публикации беседы военных выступил против Taurus для Киева
02:04
 
В миреУкраинаИракРоссияФуад ХусейнСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала