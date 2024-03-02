https://ria.ru/20240302/ipoteka-1930618815.html

Россиянам раскрыли, кого отсекут от льготной ипотеки

Россиянам раскрыли, кого отсекут от льготной ипотеки - РИА Новости, 02.03.2024

Россиянам раскрыли, кого отсекут от льготной ипотеки

Доля льготной ипотеки на первичном рынке может снизится до 25 процентов. За чей счет сократят программу, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T02:17

2024-03-02T02:17

2024-03-02T02:17

экономика

ипотека

дальний восток

государственный университет управления

арктика

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Доля льготной ипотеки на первичном рынке может снизится до 25 процентов. За чей счет сократят программу, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.Если Минфин действительно сократит льготную ипотеку, как сообщают СМИ, значит, инструмент начнут применять более точечно и регионально обоснованно. По этому принципу будут работать кластерные ипотечные программы. Что позволит оживить рынок жилья в глубинке и стратегически важных регионах, например, на Дальнем Востоке и в Арктике.Покупателям, которые в состоянии позволить себе рыночную ипотеку, предложат подходящие программы, а ставка по ним начнет снижаться со второго полугодия.“Таким образом, государство не оставляет патерналистские функции, а лишь корректирует свои социальные обязательства в зависимости от обстоятельств и современных особенностей развития экономики”, - подытожила Казанцева.

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

https://ria.ru/20240301/ipoteka-1930379407.html

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экономика, ипотека, дальний восток, государственный университет управления, арктика, министерство финансов рф (минфин россии)