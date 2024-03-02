https://ria.ru/20240302/ipoteka-1930618815.html
Россиянам раскрыли, кого отсекут от льготной ипотеки
Россиянам раскрыли, кого отсекут от льготной ипотеки - РИА Новости, 02.03.2024
Россиянам раскрыли, кого отсекут от льготной ипотеки
Доля льготной ипотеки на первичном рынке может снизится до 25 процентов. За чей счет сократят программу, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T02:17
2024-03-02T02:17
2024-03-02T02:17
экономика
ипотека
дальний восток
государственный университет управления
арктика
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Доля льготной ипотеки на первичном рынке может снизится до 25 процентов. За чей счет сократят программу, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.Если Минфин действительно сократит льготную ипотеку, как сообщают СМИ, значит, инструмент начнут применять более точечно и регионально обоснованно. По этому принципу будут работать кластерные ипотечные программы. Что позволит оживить рынок жилья в глубинке и стратегически важных регионах, например, на Дальнем Востоке и в Арктике.Покупателям, которые в состоянии позволить себе рыночную ипотеку, предложат подходящие программы, а ставка по ним начнет снижаться со второго полугодия.“Таким образом, государство не оставляет патерналистские функции, а лишь корректирует свои социальные обязательства в зависимости от обстоятельств и современных особенностей развития экономики”, - подытожила Казанцева.
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
https://ria.ru/20240301/ipoteka-1930379407.html
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экономика, ипотека, дальний восток, государственный университет управления, арктика, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Ипотека, Дальний Восток, Государственный университет управления, Арктика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Россиянам раскрыли, кого отсекут от льготной ипотеки
Доцент Казанцева спрогнозировала сокращение доли льготной ипотеки до 25%