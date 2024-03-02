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Бутман отметил важность интереса молодежи к ВФМ вопреки разговорам Запада - РИА Новости, 02.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:00 02.03.2024 (обновлено: 17:14 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/interes-1930718617.html
Бутман отметил важность интереса молодежи к ВФМ вопреки разговорам Запада
Бутман отметил важность интереса молодежи к ВФМ вопреки разговорам Запада - РИА Новости, 02.03.2024
Бутман отметил важность интереса молодежи к ВФМ вопреки разговорам Запада
Важность Всемирного фестиваля молодежи заключается в том, что сама молодежь интересуется этим событием, заявил народный артист РФ Игорь Бутман, добавив, что на... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:00
2024-03-02T17:14
россия
турция
узбекистан
владимир путин
игорь бутман
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
культура
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Важность Всемирного фестиваля молодежи заключается в том, что сама молодежь интересуется этим событием, заявил народный артист РФ Игорь Бутман, добавив, что на фестивале можно будет послушать его джаз-оркестр, а также солистов разных стран. "У нас свой концерт с молодыми музыкантами... мы готовим специальную программу. Это музыканты из Турции, Узбекистана, Индии, Таиланда и Армении... выступление будет завтра в 18.30 на главной сцене вместе с нашим Московским джазовым оркестром. А днём музыканты представят свои программы на малой сцене Фестиваля", - сказал он в ходе лекции в рамках марафона Знания.Первые на Всемирном фестивале молодежи. По его мнению важность фестиваля заключается в том, что сама молодежь интересуется этим фестивалем. Бутман также отметил, что музыка - это его профессия, без нее народный артист не может жить. "Я все время пою, не только в душе, но и на улице. Жена просит не петь такая жизнь тяжёлая...Только на сцене мне разрешает", - добавил он. По его словам, если человеку что-то не понятно в музыкальной композиции, значит ее "не так исполняют". "Важно с каким посылом ты сам идёшь на концерт", - добавил Бутман. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, турция, узбекистан, владимир путин, игорь бутман, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Турция, Узбекистан, Владимир Путин, Игорь Бутман, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Культура
Бутман отметил важность интереса молодежи к ВФМ вопреки разговорам Запада

Игорь Бутман отметил важность интереса молодежи к ВФМ вопреки разговорам Запада

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМузыкант Игорь Бутман
Музыкант Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Музыкант Игорь Бутман . Архивное фото
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Важность Всемирного фестиваля молодежи заключается в том, что сама молодежь интересуется этим событием, заявил народный артист РФ Игорь Бутман, добавив, что на фестивале можно будет послушать его джаз-оркестр, а также солистов разных стран.
«
"У нас свой концерт с молодыми музыкантами... мы готовим специальную программу. Это музыканты из Турции, Узбекистана, Индии, Таиланда и Армении... выступление будет завтра в 18.30 на главной сцене вместе с нашим Московским джазовым оркестром. А днём музыканты представят свои программы на малой сцене Фестиваля", - сказал он в ходе лекции в рамках марафона Знания.Первые на Всемирном фестивале молодежи.
По его мнению важность фестиваля заключается в том, что сама молодежь интересуется этим фестивалем. Бутман также отметил, что музыка - это его профессия, без нее народный артист не может жить.
«
"Я все время пою, не только в душе, но и на улице. Жена просит не петь такая жизнь тяжёлая...Только на сцене мне разрешает", - добавил он.
По его словам, если человеку что-то не понятно в музыкальной композиции, значит ее "не так исполняют". "Важно с каким посылом ты сам идёшь на концерт", - добавил Бутман.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.
Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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КультураРоссияТурцияУзбекистанВладимир ПутинИгорь БутманФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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