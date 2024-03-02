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В Ингушетии идет бой с заблокированными в доме боевиками, сообщил источник - РИА Новости, 02.03.2024
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20:45 02.03.2024 (обновлено: 21:06 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/ingushetiya-1930754570.html
В Ингушетии идет бой с заблокированными в доме боевиками, сообщил источник
В Ингушетии идет бой с заблокированными в доме боевиками, сообщил источник - РИА Новости, 02.03.2024
В Ингушетии идет бой с заблокированными в доме боевиками, сообщил источник
Сотрудники правоохранительных органов ведут бой с боевиками в ингушском городе Карабулак, сообщил РИА Новости источник в региональных силовых структурах. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:45
2024-03-02T21:06
республика ингушетия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 2 мар — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ведут бой с боевиками в ингушском городе Карабулак, сообщил РИА Новости источник в региональных силовых структурах.&quot;В Карабулаке идет боестолкновение, блокированные в многоквартирном доме боевики на предложение сдаться открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов&quot;, — сказал собеседник агентства.Ранее сегодня, в 19.30 мск, в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности в Карабулаке ввели режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.
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республика ингушетия, происшествия
Республика Ингушетия, Происшествия
В Ингушетии идет бой с заблокированными в доме боевиками, сообщил источник

Источник: в Ингушетии идут столкновения с боевиками в многоквартирном доме

© НАК РФКонтртеррористическая операция
Контртеррористическая операция
© НАК РФ
Контртеррористическая операция . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 2 мар — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ведут бой с боевиками в ингушском городе Карабулак, сообщил РИА Новости источник в региональных силовых структурах.
«

"В Карабулаке идет боестолкновение, блокированные в многоквартирном доме боевики на предложение сдаться открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов", — сказал собеседник агентства.

Ранее сегодня, в 19.30 мск, в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности в Карабулаке ввели режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.
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